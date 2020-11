Ponad 7,3 mln odsłon w ciągu 12 godzin - to wynik najnowszego teledysku Billie Eilish "Therefore I Am".

Billie Eilish prezentuje nowy teledysk /Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images

Pięciokrotna laureatka Grammy Billie Eilish zaprezentowała najnowszy singel "Therefore I Am". Do piosenki powstał klip wyreżyserowany przez 18-letnią gwiazdę. Zdjęcia odbyły się w pustym Glendale Galleria - centrum handlowym, które miało dla Billie niezwykłe znaczenie we wczesnym okresie nastoletnim.

Clip Billie Eilish Therefore I Am

Premiera "Therefore I Am" ukazuje się po kilku miesiącach pisania, nagrywania oraz aktywnego zaangażowania w sprawy społeczne oraz polityczne - Billie Eilish była gwiazdą Democratic National Committee, gdzie wykonała przebój "my future".

W październiku 2020 r. odbył się również wyjątkowy internetowy koncert Amerykanki - "WHERE DO WE GO? THE LIVESTREAM". Eilish i jej ekipa zrealizowali widowisko z wykorzystaniem technologii XR. Fani z całego świata mieli okazję do wkroczenia w świat wykreowany przez idolkę.

Oficjalny klip do "Therefore I Am" miał swoją premierę w MTV Live, MTVU oraz na billboardzie Viacom na Times Square w Nowym Jorku.

W niedzielę, 22 listopada, odbędzie się premiera "Therefore I Am" na żywo - Billie Eilish wykona singel w trakcie ceremonii American Music Awards. Gwiazda jest nominowana w dwóch kategoriach: Ulubiony artysta - rock alternatywny oraz Ulubiony artysta w mediach społecznościowych.

Z kolei 10 grudnia Eilish wystąpi na iHeartRadio's Jingle Ball 2020.

W lutym 2021 na Apple TV+ odbędzie się premiera wyczekiwanego dokumentu "Billie Eilish: The World's A Little Blurry" w reżyserii R.J. Cutlera.

Przypomnijmy, że Billie została gwiazdą za sprawą debiutanckiego albumu "When We All Fall Asleep, Where Do We Go" (2109), za który zgarnęła m.in. pięć statuetek Grammy. 18-latka nagrała również utwór do nowej odsłony filmu o Jamesie Bondzie - "No Time To Die".