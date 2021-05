Billie Eilish pozuje w bieliźnie dla "Vogue". Zaskakująca przemiana młodej gwiazdy

Autorka hitu "Bad Guy" przyznaje, że wreszcie czuje się jak kobieta. Jej najnowsza sesja zdjęciowa jest oszałamiająca. Komentują ją wszystkie ważne media. Gdy więc na swoim instagramowym profilu opublikowała jedno okładkowe zdjęcie z tej sesji, zyskało ono ponad milion polubień w mniej niż sześć minut. To nowy rekord.

Artystka w najnowszym wydaniu brytyjskiej edycji magazynu "Vogue" opowiedziała, jak czuje się w nowej fryzurze i po "zrzuceniu" oversizowych ubrań, które do tej pory były jej znakiem rozpoznawczym.



Okazało się, że porzucenie androginicznego stylu zaowocowało poczuciem kobiecości i nieukrywaną chęcią pochwalenia się własnym ciałem. Sesja zmieniła Billie Eilish - a może raczej wydobyła z niej - nieoczekiwane pokłady zmysłowości i odwagi. Wokalistka oznajmiła bowiem, że nigdy już nie będzie pod czyimkolwiek wpływem. Nie będzie "posiadana", będzie w pełni samodzielna.

"Rób to, co sprawia, że czujesz się dobrze. Nie bój się nosić ubrań takich, na jakie masz właśnie ochotę. Jeśli chcesz iść na operację, to idź. Bo jeśli czujesz się dobrze, to wyglądasz dobrze" - powiedziała Billie Eilish, dodając, że jej wizualna transformacja jest najlepszym prezentem na świecie.



Ale nie jest to prezent jedyny. Jak sugeruje bowiem serwis "Daily Mail", wiele wskazuje bowiem na to, że przy jej boku pojawił się nowy mężczyzna. Piosenkarka była bowiem widziana, jak przytulała się do aktora Matthew Tylera Vorce (który od tego czasu zmienił swój Instagram na prywatny) - podczas przechadzki w Santa Barbara.



Ostatni związek artystki z Brandonem "Q" Adamsem zakończył się w 2019 roku. Dlaczego? Odpowiedź na to jest zawarta w filmie dokumentalnym "The World's A Little Blurry". "Po prostu nie byłam szczęśliwa. I nie chciałam tego samego, co on, i nie sądzę, żeby to było fair wobec niego" - podkreśliła.



