Billie Eilish: Nowy utwór "When I Was Older" inspirowany filmem "Roma"

17-letnia wokalistka Billie Eilish zaprezentowała nowy utwór "When I Was Older". Piosenka powstała pod wpływem filmu "Roma" Alfonso Cuaróna, który powinien być jednym z faworytów do tegorocznych Oscarów.

Billie Eilish szykuje debiutancki album /Kevin Winter /Getty Images

Billie Eilish jest najmłodszym wykonawcą, który trafił do prestiżowego zestawienia BBC Sound Of.

Utwory 17-latki łącznie odtworzono ponad 3 miliardy razy w serwisach cyfrowych.

W tym roku ma się ukazać jej debiutancki album, którego zapowiedzią są przebojowe single "you should see me in a crown", "when the party’s over" oraz "come out and play",

Teledysk do piosenki "lovely" (z gościnnym udziałem Khalida) ma prawie 200 mln odsłon.

Clip Billie Eilish lovely (with Khalid)

Nowy numer "When I Was Older" wokalistka nagrała pod wpływem filmu "Roma" Alfonso Cuaróna.

W miniony weekend obraz zdobył dwa Złote Globy, w tym za najlepszą reżyserię. Tytuł wymieniany jest jako faworyt w wyścigu o Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego.

Wideo Billie Eilish - WHEN I WAS OLDER (Music Inspired By The Film ROMA) - Audio

