Billie Eilish i James Bond razem. Zobacz teledysk "No Time to Die" do filmu "Nie czas umierać"

Pięciokrotna laureatka Grammy Billie Eilish wypuściła oficjalny teledysk do "No Time To Die", która promuje najnowszy, 25. film o przygodach Jamesa Bonda. "Nie czas umierać" z Danielem Craigiem w roli głównej ma trafić do polskich kin już 20 listopada.

Billie Eilish wypuściła teledysk do nowego filmu o przygodach Jamesa Bonda /Jim Dyson/Redferns /Getty Images

Za reżyserię teledysku "No Time to Die" odpowiada Daniel Kleinman, a w klipie oglądamy zarówno ujęcia Billie Eilish, jak i wybrane sceny z filmu "Nie czas umierać", w których pojawiają się m.in. Daniel Craig i Léa Seydoux.

Premiera piosenki "No Time To Die" odbyła się już w lutym, jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa i przesunięciem premiery 25. filmu o przygodach agenta Jamesa Bonda.



Billie Eilish jest najmłodszą artystką w historii, która napisała i wykonała piosenkę do filmu o Jamesie Bondzie. Producentem utworu jest jej brat - Finneas, któremu pomagał Stephen Lipson.

W nagraniu pojawia się też orkiestra zaaranżowana przez Hansa Zimmera i Matta Dunkleya oraz Johnny Marr, gitarzysta znany z grupy The Smiths.

Clip Billie Eilish No Time To Die

"Bycie częścią tego przedsięwzięcia jest szalone w każdy możliwy sposób. Możliwość współtworzenia ścieżki dźwiękowej do takiego filmu to wielki zaszczyt" - podkreśla Billie Eilish.

"Napisanie piosenki do Bonda było rzeczą, o której marzyliśmy przez całe życie. Nie ma bardziej kultowego połączenia muzyki i kina jak 'Goldfinger' czy 'Live and Let Die'. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, odgrywając małą rolę w tak legendarnej franczyzie z bogatą historią. Niech żyje 007" - dodaje Finneas.

Reżyser filmu "Nie czas umierać" Cary Fukunaga przyznał, że jest wielkim fanem talentu Billie Eilish i jej brata. "Piosenki do Bonda nagrywają wybrańcy" - mówi.

"Nie czas umierać" to ostatni film z serii o przygodach agenta 007, w którym w główną rolę wciela się Daniel Craig. Na ekranie pojawią się także m.in. Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch i Billy Magnussen.



James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.