Billie Eilish dla Jamesa Bonda: Kiedy premiera piosenki "No Time to Die"? [TEKST]

O godz. 1 w nocy z czwartku na piątek (13/14 lutego) premierę będzie miała piosenka "No Time to Die" w wykonaniu 18-letniej wokalistki Billie Eilish. To utwór przewodni do nowego filmu o agencie Jamesie Bondzie - "Nie czas umierać".

Finneas i Billie Eilish stoją za piosenką "No Time to Die" do najnowszego filmu o przygodach Jamesa Bonda / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

Bille Eilish jest najmłodszą artystką w historii, która zaśpiewa utwór przewodni do filmu o agencie Jamesa Bonda.

Piosenkę "No Time To Die" 18-latka napisała razem ze swoim bratem Finneasem.



"To wszystko wydaje się szalone w każdym możliwym wymiarze. Napisanie głównej piosenki do filmu, który jest częścią tak legendarnej serii, to prawdziwy zaszczyt. James Bond jest najbardziej cool franczyzą na świecie. Wciąż jestem w szoku" - podkreśla Billie, która ostatnio z bratem triumfowała na gali Grammy.

"O takich rzeczach marzy się przez całe życie. Nie ma bardziej ikonicznego połączenia muzyki i kina niż 'Goldfinger' czy 'Żyj i pozwól umrzeć'. Jesteśmy prawdziwymi szczęściarzami, że możemy zagrać małą rolę w tak legendarnej franczyzie. Niech żyje 007!" - dodaje Finneas.

Film "Nie czas umierać" trafi do polskich kin 3 kwietnia.



W roli Jamesa Bonda już po raz piąty wystąpi Daniel Craig. Aktor po raz pierwszy zagrał rolę agenta 007 w "Casino Royale" (2006), a potem powtórzył ją w "Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012) i "Spectre" (2015).



W obsadzie "Nie czas umierać" ("No Time To Die") znaleźli się aktorzy z "bondowskiej rodziny": Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright i Christoph Waltz, a dołączyli do nich Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen oraz nagrodzony Oscarem za rolę Freddiego Mercury'ego Rami Malek, który wcielił się w czarny charakter.



"Piosenki do Bonda nagrywają wybrańcy. Jestem wielkim fanem Billie i Finneasa. Ich kreatywna spójność oraz talenty są majstersztykiem. Nie mogę doczekać się aż publiczność usłyszy, jaką piosenkę przygotowali ci wyjątkowi artyści. Świeża perspektywa, która z pewnością będzie cieszyć wiele pokoleń po nas" - mówi Cary Joji Fukunaga, reżyser filmu "Nie czas umierać".

Producenci "Nie czas umierać", Michael G. Wilson oraz Barbara Broccoli, w oficjalnym oświadczeniu napisali: "Utwór został wspaniale dopasowany do emocjonalnej historii, którą chcemy przekazać w filmie".

18-letnia Billie Eilish to muzyczne objawienie ostatnich miesięcy. Mająca irlandzkie i szkockie korzenie nastolatka urodziła się 18 grudnia 2001 roku w Los Angeles. Jest córką znanej w show-biznesie pary - aktorów Maggie Baird i Patricka O'Connella.

Jej kariera ruszyła z kopyta po publikacji na Soundcloudzie utworu "Ocean Eyes" ( posłuchaj! ). Numer rozszedł się po sieci, a Billie szybko podpisała kontrakt z Interscope Records, jedną z największych wytwórni na świecie.



Młoda artystka swoje kompozycje tworzy wraz z bratem, tekściarzem Finneasem O'Connellem.

29 marca 2019 roku do sprzedaży trafił debiutancki album Billie - "When We Fall Asleep, Where Do We Go?" - na którym znalazły się takie przeboje jak "Bury a Friend" (sprawdź), "Wish You Were Gay" (posłuchaj) oraz "You Should See Me In Crown" (posłuchaj).



Płyta została wysoko oceniona przez dziennikarzy na całym świecie, a w samych superlatywach o Eilish wypowiadali się dziennikarze NME, Variety, "The Guardian" i Pitchforka. Album trafił również do najważniejszych podsumowań minionych 12 miesięcy w muzyce.

18-letnia zdobyła pięć statuetek Grammy, w tym w najważniejszych kategoriach: album roku, nagranie roku, utwór roku i najlepszy nowy artysta. Kolejna nagroda powędrowała do Finneasa dla najlepszego producenta.