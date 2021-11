Białas z Sokołem w utworze "AU". Kiedy premiera płyty "Murem za Bonusem"?

Teledysk do "AU" podbija sieć. Duet Białasa i Sokoła obejrzało w ciągu niecałej doby ponad 350 tysięcy osób. Piosenka jest zapowiedzią albumu "Murem za Bonusem". Album, który ma wspomóc Bonusa RPK ( sprawdź! ) i jego rodzinę, został zapowiedziany jeszcze podczas Hot16Challenge w 2020 roku

Clip Białas, Sokół Białas x Sokół - AU

Białas dotrzymał obietnicy i właśnie ogłosił pre-order albumu "Murem za Bonusem', którego premiera odbędzie się 15 grudnia. Materiał ukaże się nakładem Ciemnej Strefy. Na płycie "Murem za Bonusem" znajdzie się siedemnaście premierowych utworów, w tym trzy pierwsze znane już słuchaczom: "Hot16Challenge", "Sztuka Wolności" oraz najnowsze "AU".

Płytę wspierają nie tylko weterani polskiej scenie rapowej, ale także świeża krew, czyli wielu graczy należących do m.in. SBM Label. Na trackliście widzimy featy z m.in. Peją, Szpakiem, Paluchem, Bedoesem, Ero, Matą, Januszem Walczukiem czy Pezetem.

"Murem za Bonusem" - tracklista albumu

1. BIAŁAS - "Hot16Challange"

2. BIAŁAS x PALUCH - "Sztuka Wolności"

3. BIAŁAS x SOKÓŁ - "AU"

4. ERO - "Lista rzeczy"

5. BIAŁAS x PEJA - "Chłosta"

6. BIAŁAS x SZPAKU - "Ślady na ciele"

7. BIAŁAS x KIZO x SKUTE BOBO x WHITE2115 - "TOP10"

8. BIAŁAS x BEDOES - "Poezja ulic"

9. JANUSZ WALCZUK x FROSTI x BERSON - "Nie twoja sprawa"

10. KARA x KĘKE - "Pale mosty"

11. BIAŁAS x SŁOŃ - "Klękaj przed panem"

12. BIAŁAS x RETO - "Piekło"

13. BIAŁAS x CZERWIN TWM x BONZO - "Rollercoaster 2"

14. MAŁACH / RUFUZ - "Charakter"

15. BIAŁAS x BETEO - "Insomnia"

16. BIAŁAS x ŻAKU - "Trap"

17. BIAŁAS x PEZET - "Nienawidzę wszystkich"

Przypomnijmy, że w lipcu 2018 roku Bonus RPK, został skazany przez sąd na pięć i pół roku więzienia za handel narkotykami. Dodatkowo nakazano zwrócić mu 450 tys. złotych, które miał zarobić przez wprowadzenie 25 kilogramów narkotyków na rynek.Po ogłoszeniu wyroku twórca skomentował wyrok na Facebooku (pisownia oryginalna): Głównymi dowodami obciążającymi Bonusa były zeznania tzw. małego świadka koronnego, byłego handlarza o pseudonimie Niedźwiadek. To on powiązał rapera z gangsterem Markiem Cz. - pseudonim Rympałek. W akcie oskarżenia znalazły się też fragmenty twórczości rapera (utwór "60-tka" - posłuchaj! ), co obrońcy uznali za absurd.

"5 i pół roku bezwzględnego więzienia plus prawie pół miliona złotych do oddania... Tak mnie dziś potraktował sąd na Kocjana... Jedynym dowodem w mojej sprawie są zeznania skruszonych świadków koronnych.. Oprócz słowa przeciwko słowu nie ma na mnie nic co mogłoby świadczyć o tym, że handlowałem narkotykami !!! Rozumiem, zakup kontrolowany, podsłuchy, bilingi czy namacalny towar poddany ekspertyzie... Ale nic z tych rzeczy.. Jakby tego było mało, jako dowód w sprawie, wzięli moją twórczość, co już w ogóle jest chore !!!" - czytamy.

Zaraz po ogłoszeniu wyroku Bonusa RPK wsparli używając hasztagu #MuremZaBonusem m.in. Sokół, Tede, Peja, Włodi, Bilon, Borixon, Malik Montana, KaeN, Guova, Diox, Proceente i wielu innych.