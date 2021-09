Bezczel nie żyje. Raper miał 37 lat

O śmierci rapera poinformowali jego przyjaciele. W mediach społecznościowych pożegnali go m.in.: Peja, Liroy oraz Kafar z Dixon37.

"Brak jakichkolwiek słów. Do zobaczenia wariacie" - napisał Kafar. "Żegnaj bratku" - skomentował Peja.



"Słowa nie wyrażą tego co teraz czuję. Najgłębsze wyrazy współczucia dla rodziny Michała. Do zobaczenia po 2 stronie chłopaku" - napisał Liroy.

Śmierć rapera potwierdziła również Plejada. Wkrótce oświadczenie w sprawie tragicznych doniesień ma wydać rodzina zmarłego gwiazdora polskiej sceny hiphopowej.



Bezczel nie żyje. Kim był 37-letni raper?

Bezczel współpracował m.in. z Peją, Kobrą, Ten Typ Mes, Kaenem czy Pyskatym. Na polskiej scenie był obecny od 2005 roku. Na swoim koncie miał siedem albumów, a jego dyskografię zamykał album "8 bila" z 2018 roku.