Beverley Craven po amputacji piersi wraca na scenę

Pamiętana z przeboju "Promise Me" brytyjska wokalistka Beverley Craven ujawniła, że powraca na trasę po kolejnej zwycięskiej walce z rakiem. Jesienią 2018 r. przeszła podwójną mastektomię w związku z diagnozą raka piersi.

Beverley Craven wraca na trasę /Wojciech Stróżyk / Reporter

Po raz pierwszy u Beverley Craven wykryto raka piersi w 2004 r., krótko po koncertach promujących składankę "The Best of Beverley Craven". Zastosowane wówczas leczenie sprawiło, że wokalistka pokonała chorobę. Brytyjka wróciła na scenę w 2006 r.

Reklama

"Przeszłam podwójną mastektomię i operację usunięcia węzła chłonnego" - poinformowała 55-latka we wrześniu 2018 r.

W grudniu wokalistka rozpoczęła cykl chemioterapii, przez który musiała odwołać koncerty trasy "Woman to Woman" z udziałem Julii Fordham i Judie Tzuke.

Teraz Fordham ujawniła, że jej koleżanka zakończyła leczenie.

"Dziękujemy wszystkim, którzy wysyłali jej życzenia powrotu do zdrowia, miłości i wyrazy wsparcia. Ogromnie się cieszy z powrotu na scenę i możliwości występowania dla was" - napisała.

Koncerty w Wielkiej Brytanii rozpoczną się 2 czerwca. Dzień wcześniej do księgarń trafi zaktualizowana autobiografia Craven - "Truth Be Told...".

"To będzie pożegnalna trasa, dlatego wszyscy, którzy chcą zobaczyć panie występujące jako trio, powinni zrobić to teraz, bo nie będzie już kolejnej okazji" - zachęca rzecznik.



"Jestem ogromnie wdzięczna za to, że otaczają mnie tak miłe i delikatne osoby. Dziewczyny (Judie i Julia) i ja jesteśmy jeszcze bardziej zdeterminowane, by uczynić trasę 'Woman to Woman' zapadającą w pamięć dla wszystkich. To w takich chwilach zdajesz sobie sprawę z tego, że najważniejszą rzeczą w życiu jest robienie tego, co kochamy dla ludzi, którzy kochają to, co robimy!" - podkreślała Craven przed ostatnimi koncertami.

Obecna na scenie od przełomu lat 80. i 90. XX wieku wokalistka ma w dorobku raptem pięć studyjnych płyt. Ostatnia z nich to "Change of Heart" z września 2014 r.

Największą popularnością cieszyły się dwa pierwsze albumy - "Beverley Craven" (1990) i "Love Scenes" (1993), które dotarły do odpowiednio 3. i 4. miejsca na brytyjskiej liście przebojów. Najbardziej znanym utworem laureatki Brit Awards jest ballada "Promise Me".

Clip Beverley Craven Promise Me

Sprawdź tekst utworu "Promise Me" w serwisie Teksciory.pl!

Przypomnijmy, że Beverley Craven była jedną z gwiazd ubiegłorocznej edycji Sopot Top of the Top Festival w Operze Leśnej.

Sopot Top of the Top Festival 2018: Dzień pierwszy 1 16 Michał Szpak Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 16