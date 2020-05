Betty Wright nie żyje. "Leć wysoko aniele"

Nie żyje Betty Wright. Była jedną z najbardziej wpływowych piosenkarek soulowych. Miała 66 lat.

25-letnia piosenkarka, Betty Wright. Zdjęcie z 1978 roku /Michael Putland /Getty Images

Zdobywczyni nagrody Grammy, znana z przeboju "Clean Up Woman" odeszła w niedzielę, 10 maja.

Reklama

Informację o śmierci Betty Wright potwierdziła jej siostrzenica. "Dziś rano straciłam ciocię... mój nastrój się pogorszył... spoczywaj w pokoju cioteczko Betty Wright. Leć wysoko aniele" - napisała na Twitterze. Dwa dni wcześniej piosenkarka Chaka Khan prosiła fanów o modlitwę za Wright.

Gwiazdę pożegnała m.in. amerykańska artystka R&B i jazzowa, Ledisi. "Dziękuję ci za bycie nauczycielką, przyjaciółką i jedną z najlepszych wokalistek w naszej branży" - czytamy w jej wpisie. "Uwielbiałem przebywać w pobliżu pani Betty Wright. Zawsze była taka kochająca i wspierała młodych artystów. Zawsze zaangażowana" - dodał John Legend.



Betty Wright, a właściwie Bessie Regina Norris, rozpoczęła karierę zawodową w wieku zaledwie dwóch lat, gdy jej rodzeństwo utworzyło zespół gospel Echoes of Joy. Jej głos można było usłyszeć już rok później na wydanym przez starsze rodzeństwo albumie.



Pierwszą płytę solową - "My First Time Around" - wydała jako 14-latka. Album promował singel "Girls Can't Do What the Guys Do".

Wideo Betty Wright - Girls Can't Do What the Guys Do

Jeszcze przed skończeniem 18 lat wylansowała jeden ze swoich największych przebojów - "Clean Up Women". Znana była także z utworów takich jak: "Tonight Is The Night" i "Where Is the Love". Za tę ostatnią piosenkę zdobyła nagrodę Grammy w kategorii "Najlepsza piosenka R&B".

Była mentorką dla wielu młodych artystów. Współpracowała z takimi gwiazdami, jak Jennifer Lopez, Beyonce, Michael Jackson czy Gloria Estefan.



Wideo Clean Up Woman - Betty Wright (1971)

Piosenkarka zmagała się z chorobą nowotworową. Miała 66 lat.