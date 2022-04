Belphegor i jego diabły (nowa płyta "The Devils")

"The Devils", pierwsza od pięciu lat płyta grupy z Salzburga, trafi do sprzedaży 24 czerwca. Jej wydaniem zajmie się ponownie niemiecka Nuclear Blast Records.



Okładkę 12. studyjnego albumu Austriaków zaprojektował Seth Siro Anton, czyli Spiros Antoniou, grający na basie wokalista greckiego Septicflesh.

Wersję CD w digipacku wzbogaci "Blackest Sabbath 1997". Singel ten, będący patchworkowym nagraniem pozszywanym z utworów "Blackest Ecstasy" i "Blutsabbath" z albumu "Blutsabbath" z 1997 roku, miał swą premierę pod koniec zeszłego roku.



Dodajmy, że w aktualnym składzie Belphegora odnajdujemy nowego gitarzystę Molokha, który dołączył do szeregów zespołu w 2021 roku.

Teledysk "Blackest Sabbath 1997" Belphegora możecie zobaczyć poniżej:

Clip Belphegor Blackest Sabbath 1997

Oto program albumu "The Devils":



1. "The Devils"

2. "Totentanz - Dance Macabre"

3. "Glorifizierung des Teufels"

4. "Damnation - Höllensturz"

5. "Virtus Asinaria - Prayer"

6. "Kingdom Of Cold Flesh"

7. "Ritus Incendium Diabolus"

8. "Creature Of Fire"

9. "Blackest Sabbath 1997".