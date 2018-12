Bella Thorne "I'm Hoe Too": Seksowna reklama i zapowiedź teledysku

Bella Thorne pod koniec listopada zamieściła na Instagramie kontrowersyjną reklamę jej szminki Sexual Chocolate. To też zapowiedź jej nowego singla "I'm Hoe Too".

Bella Thorne zapowiedziała nowy singel /IMP Features / East News

Nowa piosenka Belli Thorne trafi do sieci jeszcze w tym roku i jest to zapowiedź albumu aktorki i wokalistki "What Do You See Now". Płyta nie otrzymała jeszcze daty oficjalnej premiery.



Produkcją utworu "I'm Hoe Too", którego zapowiedź otrzymaliśmy pod koniec listopada, zajął się mod sun. Thorne sama wyreżyserowała swój teledysk.

Zapowiedź klipu wywołała mnóstwo kontrowersji. Młodą aktorkę widzimy w niej nago, przykrytą zaledwie bitą śmietaną i czekoladą.

Do tej pory Thorne wydała jedynie EP-kę "Jersey" w 2014 roku. W lipcu zeszłego roku Amerykanka powróciła do tworzenia muzyki. Gościnnie można było ją usłyszeć w utworze "Just Call" Prince Foxa.