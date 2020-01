Behemoth zaprezentował nowy teledysk. Zobacz klip do "Rom 5:8"

Z okazji wspólnej trasy ze Slipknotem Behemoth zaprezentował nowy teledysk do utworu "Rom 5:8".

Behemoth to jeden z najbardziej kontrowersyjnych polskich zespołów / Krzysztof Zatycki / Agencja FORUM

Produkcją klipu zajęła się Grupa 13, która poza zespołem Nergala, pracowała z takimi wykonawcami jak Afromental, Kult, Lipali czy Stachursky.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adam Nergal Darski (Behemoth): W dzieciach nadzieja TV Interia

Reklama

Utwór "Rom 5:8" pochodzi z najnowszego albumu zespołu "I Loved You at Your Darkest", wydanego w 2018 roku.

W tym miesiącu ukaże się także nowa odsłona płyty sprzed dwóch lat - "I Loved You At Your Darkest Tour Edition". Na wydawnictwo będzie składała się cała płyta "I Loved You At Your Darkest" z nową, alternatywną grafiką Nicoli Samori oraz EP-ka "Live At Maida Vale", nagrana podczas sesji w BBC Radio 1.

Oprócz tego dołączony zostanie także nieopublikowany wcześniej dokument "Thou Darkest Art".

Clip Behemoth Rom 5:8

Adam "Nergal" Darski zdradził również, że szykuje reedycje starych płyt Behemotha. Pochwalił się także, że znalazł kasetę demo swojego wcześniejszego zespołu Centaur.

"Razem z tą kasetą znalazłem parę demo masterów Behemotha, kaset z prób i koncertów z lat 90. Pracuję teraz nad wznowieniem starych płyt z mnóstwem bonusów, zarówno audio jak i estetycznych. Jako pierwszy ukaże się '...And The Forests Dream Eternally' w maju 2020 roku" - zapowiedział wokalista.

Behemoth i "Polish Satanist Tour" - Kraków, 9 października 2014 r. 1 / 13 Źródło: fot. Michał Dzikowski / www.spodsceny.pl udostępnij

We wtorek, 14 stycznia ruszyła trasa koncertowa Slipknota i Behemotha. Do 24 lutego zespoły pojawią się w 28 miastach w całej Europie.

Zagrają także w Polsce, w łódzkiej Atlas Arenie. Koncert zaplanowany jest na 6 lutego.