25 września w sieci pojawiło się nagranie, na którym była dziewczyna Gargamela (właśc. Jakuba Chuptysia) oskarża go, że gdy byli parą ten stosował wobec niej przemoc, a także grooming. Określenie to oznacza "manipulowanie i wykorzystanie młodszej od siebie osoby". Laura Klaus, gdy się spotykali miała 16 lat, a Chuptyś - 25 lat

"Zrób się takim Frankensteinem jak te wszystkie k**wa typiary, co ich nikt w życiu nie kocha" - mówi na nagraniu udostępnionym przez dziewczynę YouTuber. Klaus zdecydowała się zabrać głos w sprawie dwa lata od wydarzeń, gdy jest wystarczająco silna psychicznie. Mężczyźnie zarzuca m.in. kontrolę, wyzwiska i stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej. "Nasz związek trwał do 2021 roku, do incydentu, kiedy pijany Kuba wparował do mojego mieszkania, zaczął mnie wyzywać, szarpać" - mówi na nagraniu Laura Klaus.

Informacja była szokiem dla fanów popularnego YouTubera, który w swoich filmach często kreował się na feministę, a w rzeczywistości stosował przemoc wobec partnerki. Sam Gargamel wydał oświadczenie, w którym przeprosił byłą dziewczynę za swoje zachowanie, a winą za sytuację obarczył swój zły stan psychiczny i uzależnienie od alkoholu. "Pracuję nad sobą i z roku na rok staram się być lepszym człowiekiem. Wiem, że nic nie jest w stanie odwrócić tego co zrobiłem, skupiam się na dalszej pracy nad sobą. I znów - z całego serca przepraszam" - napisał w mediach społecznościowych.

Bedoes kończy współpracę z Gargamelem. "Nie miałem pojęcia"

W ostatnich miesiącach współpracę z Gargamelem podjął Bedoes, a YouTuber został jego koncertowym DJ-em. Popularny raper poinformował, co dalej z ich współpracą.

Jak twierdzi, nie wiedział wcześniej nic o podobnym zachowaniu Chuptysia, bo w rzeczywistości prawie w ogóle go nie zna.

"Jestem wk***ony, jest mi przykro. Jestem w szoku. Jak mam się czuć? Dowiedziałem się o tym tak jak wszyscy. Ta sytuacja miała miejsce parę lat temu. Ja z Gargamelem współpracuję od paru miesięcy. Spotykaliśmy się na jakieś wywiady, nie miałem pojęcia o tej sytuacji" - mówi na nagraniu.

Raper nie popiera przemocy i zdecydował się na zerwanie współpracy z kontrowersyjnym YouTuberem. "Gargamel już z nami nie współpracuje. Przeczytałem jego oświadczenie na Facebooku, obejrzałem tego tiktoka. No ku**a... po prostu przykro. Jestem wk***ny. Zarówno tej dziewczynie, jak i Kubie życzę tego, żeby każdy odnalazł swój spokój, ale proszę mnie nie mieszać w tę sytuację, bo chyba każdy wie, co o tym sądzę" - powiedział na Instagramie.