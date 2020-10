Bebe Rexha zdradziła, kiedy pokaże się z partnerem. Postawiła warunek

Bebe Rexha potwierdziła, że jest zakochana, jednak przyznała, że szybko nie zamierza oficjalnie pokazywać się ze swoim wybrankiem. "Nie zrobię tego do czasu, aż na moim palcu nie pojawi się pierścionek" – stwierdziła.

Bebe Rexha ujawniła szczegóły swojego związku /Ivan Nikolov / WENN.com/agefotostock /East News

We wrześniu na Insta Stories Bebe Rexy pojawiło się zdjęcie, na którym gwiazda i autorka tekstów całuje się z zasłoniętym mężczyzną. Wokalistka składa mu też życzenia z okazji urodzin.

Plotkarskie media szybko ustaliły, że nowym wybrankiem 31-letniej gwiazdy jest twórca filmowy Keyan Safyari.

Para spotyka się od kilku miesięcy, ale swój związek starają się trzymać w tajemnicy.

W rozmowie z Entertainment Tonight Bebe przyznała, że jest zakochana i bardzo szczęśliwa, jednak na razie nie zamierza oficjalnie przedstawiać swojego chłopaka w mediach społecznościowych i pokazywać się z nim na wydarzeniach, dopóki nie będzie z nim zaręczona.



"Dopóki nie mam pierścionka na palcu, nie będziecie mieli wpisu ,że to prawda" - mówiła

Wokalistka zdradziła, że po części ukrywa swoje życie prywatne. Ma bowiem złe doświadczenia z poprzedniego związku, o którym opowiadała w social mediach.

"Mam wspaniałego mężczyznę w swoim życiu. Jest niesamowity. Jestem wdzięczna za to, że możemy być razem. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie" - dodała.

Bebe Rexha bez makijażu. Zobacz, jak wygląda 1 / 6 Bebe Rexha to wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka, która przez wiele lat tworzyła przeboje dla największych gwiazd (Christina Aguilera, Rihanna). Źródło: Getty Images Autor: Alberto E. Rodriguez udostępnij

"Jest wyjątkowy. Kochający, dba o mnie, rozumie mnie, moją karierę i to co robię. Moja rodzina go kocha. Jest niezwykłym człowiekiem" - opisywała swojego partnera Bebe.

Przypomnijmy, że Bebe Rexha obecnie pracuje nad swoim drugim albumem. Jego pierwszy zwiastunek jest singel "I’m Jealous" nagrany z Doją Cat. Poprzedni krążek 31-letniej gwiazdki - "Expectations" - ukazał się w 2018 roku.