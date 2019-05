Bebe Rexha z mocnym sprzeciwem wobec zaostrzenia prawa aborcyjnego

Wiele gwiazd wyraża ostatnio publicznie swoje zdanie na temat zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych w USA. Do tej wydłużającej się listy dołączyła Bebe Rexha.

Bebe Rexha w geście sprzeciwu wobec zaostrzania prawa antyaborcyjnego zaprojektowała koszulkę /Getty Images

Bebe Rexha, by wyrazić swoje zdanie na temat nowego prawa antyaborcyjnego, które zostało wprowadzone w niektórych stanach w USA, m.in. w Alabamie, wybrała najlepszą z możliwych okazji. Podczas swojego koncertu na festiwalu Hangout, który odbywa się w Alabamie, wokalistka zaprezentowała przed publicznością koszulkę z napisem "Moja wagina – mój wybór".



W taki sposób gwiazda dała wyraz swojego oburzenia i sprzeciwu wobec nowego prawa. Pod zdjęciem, na którym zaprezentowała na Instagramie swoją koszulkę Bebe napisała: "Przepraszam, ale po prostu kocham koszulkę, którą stworzyłam". Gwiazda sama bowiem zaprojektowała t-shirt.



Gubernatorka Alabamy podpisała niedawno uchwałę, na której mocy lekarz przeprowadzający nielegalną aborcję, może zostać skazany na 99 lat więzienia. Kobietom nie pozostawiono tam żadnego wyboru, a te, które zajdą w ciążę w wyniku gwałtu czy kazirodztwa, będą zmuszone do urodzenia dziecka. Wyjątkiem są tylko sytuacje, w których bezpośrednio zagrożone będzie życie matki. Podobne prawo zostało wprowadzone też w stanach Georgia oraz Missouri.



Bebe Rexha jest kolejną ze znanych osób świata muzyki, które otwarcie skrytykowały poczynania władz w sprawie prawa antyaborcyjnego. Jednoznacznie i w mocny sposób głos zabrały też m.in: Rihanny, Liama Payne, Seleny Gomez czy Billie Eilish.



Podczas gali ASCAP Pop Awards Billie Eilish w mocnych słowach wyraziła się o zaostrzaniu ustawy antyaborcyjnej. "Nie mam słów na te dziwki w pier***nym Białym Domu" – powiedziała 17-letnia Eilish. Z kolei Rihanna na swoim Twitterze opublikowała wizerunki polityków, którzy głosowali na ustawę. Pod grafiką zamieściła też komentarz: "Spójrzcie. To są idioci, którzy podejmują decyzje dla kobiet w Ameryce".



Na grafice, którą zamieściła Lady Gaga można z kolei przeczytać m.in.: "Zakaz aborcji to skandal. (…) Lekarze wykonujący takie zabiegi podlegają większej karze niż większość gwałcicieli?".



Udzielająca się od jakiegoś czasu mniej w mediach społecznościowych Selena Gomez udostępniła z kolei grafikę z napisem: "Przestańcie mówić kobietom, co mają robić ze swoimi ciałami".



Wokalistka dodała w komentarzu: "To, co dzieje się teraz w Alabamie, Georgii, Mississippi i kilku innych stanach w naszym kraju, jest nie tylko głęboko zasmucające, ale wydaje się nierealne w 2019 roku. To, co kobieta chce zrobić ze swoim ciałem, to tylko jej sprawa".