Bebe Rexha przyłapana bez makijażu

Paparazzi przyłapali Bebę Rexhę podczas spaceru z psem na Manhattanie.

Bebe Rexha uwielbia spędzać czas ze swoim psem /Frazer Harrison /Getty Images

Wywiad Bebe Rexha: Gdyby ktoś powiedział mi, że mam codziennie jeść pizzę, to prawdopodobnie bym zwariowała

Bebe Rexha promuje obecnie swoją debiutancką płytę "Expectations", która ukazała się w czerwcu tego roku.

Wokalistka została przyłapana przez paparazzi, kiedy spacerowała ze swoim psem.

Bebe o swoim czworonogu wspomniała w rozmowie z Interią, odpowiadając na pytanie o to, jak dba o równowagę psychiczną.

- Staram się robić rzeczy, które sprawiają mi dużo radości. Myślę, że to zwłaszcza na kobietach - matkach, uczennicach - wywiera się tę presję bycia perfekcyjną. Tak wiele się dzieje, więc czasami musimy po prostu cofnąć się o krok i pomyśleć o tym, co tak naprawdę nas uszczęśliwia. Dla mnie... Pewnie będziesz się ze mnie śmiała, ale dla mnie to moja rodzina, mój pies - kocham swojego psa. I kocham... kawę (śmiech) - opowiadała Bebe Rexha.



Zdjęcie Bebe Rexha na spacerze / Splash News / East News

