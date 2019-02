Bebe Rexha prezentuje "Lash Hurrah". Zobacz klip!

Do sieci trafiła pierwsza zapowiedź nowej płyty Bebe Rexhy "Last Hurrah". Zobacz seksowny teledysk gwiazdy.

Bebe Rexha zaprezentowała nowy klip "Last Hurrah" /Dave Hogan/MTV 2016 /Getty Images

"Last Hurrah" to zapowiedź drugiego albumu Bebe Rexhy, następcy krążka "Expectations" z 2018 roku. Reżyserii klipu podjął się Joseph Kahn. Producentem nowego singla był Andrew Wells.

Przypomnijmy, że zeszły rok upłynął piosenkarce pod znakiem sukcesów singla "Meant To Be" (posłuchaj!).

Utwór stworzony wspólnie z Florida Georgia Line zdobył poczwórną platynę w USA, zajmował pierwsze miejsce na liście Billboard Hot Country Songs 50 tygodni z rzędu i zgarnął ponad 717 milionów wyświetleń na Youtube.

Dodatkowo "Meant To Be" był nominowany do Grammy w kategorii najlepszy duet/grupa country. Rexha miała również szansę na statuetkę w kategorii najlepszy nowy artysta.



- Lubię być różna, lubię próbować nowych rzeczy i eksperymentować. Nie chciałabym utknąć w jakiejś szufladzie. Nigdy nie chciałabym być kimś, kogo ludzie poznali, kogo muzyki słuchają i wiedzą dokładnie, czego mogą się spodziewać. Chciałabym próbować nowych rzeczy - opowiadała o swojej twórczości Interii wokalistka.

Zobacz klip "Last Hurrah":

