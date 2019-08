Bebe Rexha: Mówili, że jestem za stara, aby mieć seksowne zdjęcia

29-letnia wokalistka i autorka piosenek Bebe Rexha opublikowana w mediach społecznościowych długi post na temat komentarzy przedstawicieli jej wytwórni. Ci stwierdzili bowiem, że artystka nie powinna publikować zbyt pikantnych zdjęć, bo jest za stara.

Bebe Rexha ma dość ataku na kobiety /Jamie McCarthy /Getty Images

Bebe Rexha znana jest ze swojego otwartego podejścia do swojego wyglądu i nagości. Wielokrotnie udostępniała m.in. swoje rozebrane zdjęcia oraz fotografie bez makijażu, twierdząc, że kobiety powinny dążyć do samoakceptacji.

Tym razem 29-letnia autorka tekstów, kompozytorka i wokalistka, podzieliła się tym, co na temat jej zdjęć sądzą przedstawiciele jej wytwórni.

"Ostatnio mój dyrektor wykonawczy powiedział mi, że się starzeję i mój wizerunek może być nieco 'mylący', bo... jestem autorką piosenek i publikuję seksowne zdjęcia na Instagramie, a tego nie powinny robić autorki, zwłaszcza w moim wieku. Mam 29 lat" - napisała.

"Mam dość bycia wkładaną w ramy. Tworzę własne zasady. Mam dość naklejania kobietom etykiet 'wiedźmy', kiedy się starzeją, a coraz starsi faceci uważani są za przystojnych. W każdym razie. 30 sierpnia kończę 30 lat i wiecie co, nie będę kłamać na temat swojego wieku lub śpiewać piosenek, które lepiej się sprzedadzą, bo będę brzmiała 'młodziej'. Zamierzam świętować swój wiek. Jestem bystrzejsza, silniejsza i - uwierzcie mi - jestem lepszą kochanką niż 10 lat temu" - podsumowała Bebe.



W obronie wokalistki stanęły m.in. Taylor Swift, Lauren Jauregui, Rita Ora oraz Tinashe.

Przypomnijmy, że w tym roku Bebe Rexha miała również problem z ojcem, który nie potrafił zaakceptować jej zbyt erotycznego klipu do numeru "Last Hurrah".

"Przestań publikować durną pornografię, bo robi mi się niedobrze. Nie zniosę tego dłużej. Jestem zażenowany, gdy wychodzę publicznie. Jestem na ciebie zły, nie mogę w to uwierzyć" - napisał ojciec wokalistki, a ta skomentowała to słowami: "Tata mnie nienawidzi".

Ostatecznie Rexha pogodziła się z ojcem, mimo że trwała przy swoim stanowisku. Jeszcze przed aferą pisała:

"Jedyną osobą, która mogę przeprosić za to wideo jest Bóg, jeśli obraziłam go w jakiś sposób. Ale napisałam tą piosenkę z czystym sercem. I chciałam sportretować to, w jaki sposób walczymy z pokusami. Nikt nie jest idealny. Dlatego zwracamy się do Boga. Bóg stworzył seks, a ja lubię seks".