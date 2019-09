Bebe Rexha ma 30 lat. Wokalistka uczciła urodziny półnagim zdjęciem

30 sierpnia swoje 30. urodziny obchodziła amerykańska wokalistka i autorka tekstów Bebe Rexha. Swoje święto podsumowała nagim zdjęciem i pozytywnym przesłaniem dla fanów.

Bebe Rexha pokazała, jak świętowała 30. urodziny /Christopher Polk /Getty Images

W dniu swoich 30. Urodzin (30 sierpnia) Bebe Rexha wypuściła do sieci teledysk "Not 20 Anymore", który można odebrać jako komentarz autorki tekstów, kompozytorki i wokalistki do swojego wieku.

Clip Bebe Rexha Not 20 Anymore

W tekście padają m.in. słowa "Czuję się dobrze w mojej skórze", "Piękno to coś więcej niż tylko liczba, kiedy byłam młodsza, to tego nie wiedziałam", "starzeję się jak wino, z czasem czuję się coraz lepiej" - śpiewa (sprawdź pełny tekst!).

Wokalistka znana jest ze swojego otwartego podejścia do swojego wyglądu i nagości. Wielokrotnie udostępniała m.in. swoje rozebrane zdjęcia oraz fotografie bez makijażu, twierdząc, że kobiety powinny dążyć do samoakceptacji.

Z okazji swoich urodzin wokalistka opublikowała też serię zdjęć na Instagramie. Na jednym z nich półnaga gwiazda robi szpagat.



"Tak właśnie wygląda trzydziestka. Mój stój urodzinowy: samoakceptacja, zadowolenie ze swojego ciała, brak poczucia winy, rozciąganie przed koncertem i szminka" - napisała.



Nie zabrakło również fotografii z imprezy urodzinowej piosenkarki oraz zdjęcia z okładki "Cosmopolitan".



Przypomnijmy, że ostatnio wokalista opublikowała na Instagramie długi post, w którym odniosła się do uwag odnośnie swojego wyglądu i wieku.

"Mam dość bycia wkładaną w ramy. Tworzę własne zasady. Mam dość naklejania kobietom etykiet 'wiedźmy', kiedy się starzeją, a coraz starsi faceci uważani są za przystojnych. W każdym razie. 30 sierpnia kończę 30 lat i wiecie co, nie będę kłamać na temat swojego wieku lub śpiewać piosenek, które lepiej się sprzedadzą, bo będę brzmiała 'młodziej'. Zamierzam świętować swój wiek. Jestem bystrzejsza, silniejsza i - uwierzcie mi - jestem lepszą kochanką niż 10 lat temu" - podsumowała Bebe.