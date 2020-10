Bebe Rexha i Doja Cat w gorącym duecie. Zobacz teledysk "Baby I'm Jealous"

Ponad 3,2 mln odsłon ma już gorący teledysk "Baby I'm Jealous", które w duecie nagrały Bebe Rexha i Doja Cat.

Bebe Rexha wypuściła nowy teledysk /Albert Urso /Getty Images

Piosenka "Baby I'm Jealous" porusza kwestię braku pewności siebie w cyfrowej epoce.

Bebe Rexha śpiewa o negatywnych stronach m.in. mediów społecznościowych, które wzbudzają w nas zazdrość, gniew, powątpiewanie we własną wartość. Pomimo tych kwestii, singel nie jest mroczny czy refleksyjny. "Baby, I'm Jealous" to funkowa piosenka, w której Doja Cat celnie komentuje nasze społeczeństwo i oczekiwania wobec kobiet.

"'Baby, I'm Jealous' to piosenka, którą napisałam, by zaakceptować moje lęki i brak pewności siebie" - wyjaśnia Bebe Rexha.

Clip Bebe Rexha Baby, I'm Jealous (ft. Doja Cat)

"To utwór o tym, jak media społecznościowe podkręcają moją zazdrość, co może mieć wpływ na to, co myślę na swój temat. Jesteśmy zalewani wspaniałymi chwilami z życia innych i zaczynamy się porównywać - swój majątek, swoją urodę. Zazdrość jest naturalną ludzką cechą, a ta piosenka to hymn, w którym zachęcam, by przekuć te uczucia w siłę" - dodaje Bebe.

Wraz z piosenką do sieci trafił kolorowy klip, który wyreżyserowała osypywana nagrodami, częsta współpracowniczka Bebe, Hannah Lux Davis. W teledysku pojawiają się aktorzy i influencerzy, jak Charli D'Amelio, Nikita Dragun i Avani Gregg.

"Baby, I'm Jealous" to pierwsze wydawnictwo Bebe Rexhy w 2020 roku, które ukazuje się niedługo po tym, jak jej przebój "Meant to Be" z Florida Georgia Line osiągnął w USA diamentowy status (czyli 10-krotną platynę).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy Bebe Rexha znajdzie miłość? Interia.tv

W 2018 roku Rexha wydała debiutancki album "Expectations", z którego pochodził platynowy singel "I'm a Mess". W kolejnym roku artystka wypuściła utwory "Last Hurrah" i "Not 20 Anymore" a także pojawiła się gościnnie w "Call You Mine" The Chainsmokers.