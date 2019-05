Beata Kozidrak wciąż przeżywa śmierć swojego brata. "Jureczku odpoczywaj w spokoju"

Niespełna rok przed pierwszą rocznicą śmierci Jarosława Kozidraka, śpiewającego gitarzysty oraz współzałożyciela zespołu Bajm, jego siostra, wokalistka Beata Kozidrak wciąż nie może się pogodzić z tą tragedią.

Bajm w 1979 r.: Beata Kozidrak w środku, Jarosław Kozidrak pierwszy z lewej w dolnym rzędzie /Jacek Mirosław / Agencja FORUM

"Tyle pięknych wspomnień ... Jureczku odpoczywaj w spokoju zawsze będziesz w sercu mojej siostry i moim..." - napisała Beata Kozidrak na Instagramie.



W opublikowanym późnym wieczorem wpisie wokalistka grupy Bajm pokazała czarno-białe zdjęcie ze swoją starszą siostrą i bratem, Jarosławem Kozidrakiem.

63-letni muzyk był współzałożycielem Bajmu. Grupa powstała w 1978 roku w Lublinie, nazwę tworząc z pierwszych liter imion założycieli - Beaty Kozidrak, Andrzeja Pietrasa, Jarosława Kozidraka oraz zmarłego w 2008 r. gitarzysty Marka Winiarskiego. Andrzej Pietras opuścił zespół w 1988 r., by skupić się na roli menedżera i producenta, prywatnie przez lata pozostając mężem Beaty Kozidrak.

Jarosław Kozidrak odszedł z zespołu w 1987 r. w wyniku konfliktu z Andrzejem Pietrasem. Był twórcą takich przebojów, jak "Józek nie daruję Ci tej nocy", "Nie ma wody na pustyni" czy "Dwa serca, dwa smutki" (posłuchaj!).

Muzyk zmarł nagle 12 czerwca 2018 r. Niespodziewana śmierć brata wstrząsnęła Beatą Kozidrak, choć przez lata nie mieli najlepszych relacji.

Po zaledwie kilku miesiącach działalności zespół Bajm z piosenką "Piechotą do lata" zakwalifikował się do Konkursu Debiuty na Festiwalu w Opolu, zajmując tam drugie miejsce. Grupa błyskawicznie wyrosła na gwiazdę polskiej piosenki, co potwierdziły wczesne przeboje "W drodze do jej serca" i "Co mi Panie dasz".

Wideo Bajm - Piechota do lata - Opole 1978

Wydany w 1983 r. debiutancki album zatytułowany po prostu "Bajm" rozszedł się w ponad półmilionowym nakładzie, a status przebojów zdobyły także "Józek, nie daruję ci tej nocy", "Nie ma wody na pustyni" i "Różowa kula".



Wideo BAJM - Józek nie daruję ci tej nocy (1983)

Wideo Bajm - Nie ma wody na pustyni PRL1983 Kronika

