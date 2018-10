Bazzi i Camila Cabello jako anioł w teledysku "Beautiful"

Do sieci trafił wspólny teledysk Bazziego i Camili Cabello do singla "Beautiful". W ciągu doby obejrzano go 1,8 mln razy.

Bazzi i Camila Cabello wystąpili w teledysku "Beautiful" /materiały prasowe

Bazzi to jeden z najbardziej utalentowanych artystów młodego pokolenia. Camila Cabello to natomiast autorka takich hitów jak "Havana" i "Never Be The Same". Ich singel do sieci trafił na początku sierpnia i zdobył na Youtube ponad 48 milionów wyświetleń.

Reklama

Teraz artyści zaprezentowali klip autorstwa Jasona Koeniga, który nakręcono w Nowym Orleanie.

"Z Camilą pracowało się świetnie, ponieważ dodała do piosenki klimatu, o który mi chodziło. To ukłon dla nostalgicznej muzyki z lat 80. Moim zdaniem udało jej się to doskonale uchwycić" - mówił Bazzi o współpracy z Camilą.



Wideo Bazzi feat. Camila Cabello - Beautiful (Official Video)

"Zakochiwałam się w tej piosence coraz bardziej i bardziej, słysząc ją każdej nocy na backstage'u. Parę tygodni temu miałam wolny dzień od koncertu, więc weszłam do studia w Waszyngtonie i dopisałam oraz dograłam zwrotkę do utworu. W tej chwili to jedna z moich ulubionych kompozycji. Mam nadzieję, że fani pokochają ją równie mocno, jak ja" - opowiadała Cabello.

Utwór "Beautiful" promuje debiutancki album Bazziego "Cosmic", który ukazał się w kwietniu tego roku. W styczniu do sprzedaży trafił natomiast debiutancki krążek Cabello "Camila".