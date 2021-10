Battle Beast: Szósty album "Circus Of Doom" na początku 2022 roku

Album "Circus Of Doom" zarejestrowano w studiu JKB w Helsinkach, gdzie nad przebiegiem sesji nagraniowej czuwał Janne Björkroth, klawiszowiec Battle Beast.

Autorem okładki następcy płyty "No More Hollywood Endings" z 2019 roku został ponownie fiński artysta Jan Yrlund, muzyk będący także gitarzystą międzynarodowej formacji Imperia spod znaku symfonicznego metalu, oraz niegdysiejszy członek kultowego belgijskiego Ancient Rites.

Szósty longplay formacji, w której przy mikrofonie stoi charyzmatyczna Noora Louhimo, będzie mieć swą premierę 21 stycznia 2022 roku w barwach niemieckiej Nuclear Blast Records.

Pierwszy singel z tego materiału poznamy już 22 października.

Zobacz wideoklip "No More Hollywood Endings" Battle Beast:

Clip Battle Beast No More Hollywood Endings

Oto program albumu "Circus Of Doom":

1. "Circus Of Doom"

2. "Wings Of Light"

3. "Master Of Illusion"

4. "Where Angels Fear To Fly"

5. "Eye Of The Storm"

6. "Russian Roulette"

7. "Freedom"

8. "The Road To Avalon"

9. "Armageddon"

10. "Place That We Call Home".