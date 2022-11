Bartek Wąsik to pianista, kompozytor i aranżer, laureat wielu krajowych i międzynarodowych konkursów, nagrody fonograficznej Fryderyk oraz Paszportu "Polityki" 2014. Jest współzałożycielem i członkiem Lutosławski Piano Duo oraz kwartetu Kwadrofonik. Występował w Europie, Azji i obu Amerykach. Współpracował też z m.in. Ralphem Kaminskim.

Bartek Wąsik z autorskim cyklem koncertów Pianokrąg

Bartek Wąsik gra Radiohead. Płyta "Daydreaming" już 4 listopada!

"Daydreamer" ukaże się 4 listopada nakładem wytwórni Mystic Production. To 12 oryginalnych aranżacji piosenek zespołu Radiohead na fortepian solo, które razem tworzą fresk pełen znaczeń i barw. To bardzo osobista muzyczna wypowiedź Bartka Wąsika, jednego z czołowych polskich pianistów, kompozytora i aranżera, artysty przekraczającego w swoich działaniach granice dźwięku. Z miłości do piosenek Radiohead muzyk stworzył ich zaskakujące wersje. Jak wyznaje, utwory angielskiej grupy przez lata towarzyszyły mu w ważnych życiowych sytuacjach.

"Są żyzną glebą, z której czerpie moja własna wrażliwość" - podkreśla - "Wprowadzają mnie w lekką wibrację, nie dają spokoju. Otwierają świat skojarzeń, którymi chciałem się podzielić."

Wideo