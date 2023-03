Bartek Wąsik gra Radiohead. Muzyk rusza w trasę koncertową z płytą "Daydreamer"

Bartek Wąsik to pianista, kompozytor i aranżer, laureat wielu krajowych i międzynarodowych konkursów, nagrody fonograficznej Fryderyk oraz Paszportu "Polityki" 2014. Jest współzałożycielem i członkiem Lutosławski Piano Duo oraz kwartetu Kwadrofonik. Występował w Europie, Azji i obu Amerykach. Współpracował też z m.in. Ralphem Kaminskim.

