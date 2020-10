Bananarama: Seksizm i rasizm był normalną rzeczą w latach 70.

Członkinie kultowego składu Bananaramy – Sara Dallin i Keren Woodward – przyznały, że dwuznaczne propozycje w trakcie ich kariery były normalnością. Za taki stan obwiniły lata 70.

Bananarama w latach 80. była jedną z najpopularniejszych grup na świecie /Suzie Gibbons/Redferns /Getty Images

Na 29 października zaplanowana została premiera wspomnień członkiń legendarnego zespołu Bananarama - Sara Dallin i Keren Woodward - pt. "Really Saying Something".

Wokalistki w ramach promocji książki rozmawiały z "Daily Mail" i przyznały, że w latach 70. seksizm i rasizm był na porządku dziennym. "To najgorsza dekada ze wszystkich" - wprost stwierdziły.

"Jako dziewczyny nie zostałyśmy wychowane tak, aby czuć się mniej inteligentne, mniej zdolne lub nie będące w stanie zrobić kariery. Ale to, co zobaczyłyśmy wokół nas i w telewizji sprawiło, że uznałyśmy seksizm i rasizm za coś normalnego" - brutalnie wyznała Woodward.

"Klasyfikujesz klepnięcie w tyłek lub gwizdanie na twój widok jako 'normalne' zachowanie. Być może dlatego, że pokazali je w serialu lub gdzieś indziej" - komentowała.

"Jeśli jesteś bardzo młoda to wchodzi to w twoje DNA. Ma na ciebie silny wpływ" - wyjaśniała Dallin.



Zdjęcie Bananarama w 2020 roku / Antony Jones / Getty Images

Keren i Sara przeprowadziły się w wieku 18 lat do Londynu, gdzie poznały Siobhan Fahey i stworzyły znany z wielu przebojów skład Bananarama. Wokalistki przyznały, że w tamtym czasie wielokrotnie mężczyźni składali im dwuznaczne propozycje, sądząc, że jest im wolno to robić.

Piosenkarki opowiedziały o sytuacji, która wydarzyła się we Francji podczas trasy koncertowej.

"Leżałyśmy na łóżkach w hotelu i rozmawiałyśmy, gdy nagle usłyszałyśmy pukanie do drzwi. Otworzyłyśmy i ujrzałyśmy dwóch ochroniarzy, którzy zaczęli się rozbierać" - stwierdziła Dallin.

"Spojrzałyśmy na siebie zaskoczone, bo dwóch facetów rozebrało się przed nami do bielizny i usiadło na podłodze. Siedzieli, pozowali, czekali, a jeden czekał aż coś zaproponujemy. Dostali od nas jedynie nerwowy śmiech" - spuentowała Sara.

Popularna szczególnie w latach 80. brytyjska formacja znajduje się w ścisłej czołówce najlepiej sprzedających się kobiecych grup wszech czasów. Bananarama w tej klasyfikacji ustępuje tylko Spice Girls, Destiny's Child i TLC.

W latach 1982-2009 Bananarama umieściła 28 singli w Top 50 brytyjskiej listy przebojów. Ostatnim numerem w czołowej dwudziestce był "Move in My Direction" - 14. miejsce w 2005 r.