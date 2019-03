Bajeczny teledysk "Thunderclouds" promuje LSD. Sia, Labrinth oraz Diplo wydają wspólnie płytę

Trzy supergwiazdy połączyły siły i nagrywają razem płytę. Trio Sia, Labrinth i Diplo przyjęło nazwę LSD i zaprezentowali już kilka singli. Teraz do sieci trafił bajkowy teledysk Thunderclouds".

Grupa LSD powstała już jakiś czas temu. Jej twórcy to uznani i popularni na świecie artyści - Sia, Labrinth oraz Diplo. Trio stopniowo ujawnia kolejne szczegóły dotyczące ich wspólnego wydawnictwa. Do tej pory opublikowali trzy single: "Genius" (posłuchaj!), "Audio" (posłuchaj!) i "Thunderclouds". Do sieci trafił też ich pierwszy teledysk do utworu "Thunderclouds". To zrealizowany z rozmachem, barwny, iście magiczny świat wyjęty niczym z filmu.

Płyta będzie miała swoją premierę 12 kwietnia.

Pełna tracklista nadchodzącego wydawnictwa:



1. "Welcome to the Wonderful World Of"

2. "Angel in Your Eyes"

3. "Genius"

4. "Audio"

5. "Thunderclouds"

6. "Mountains" (posłuchaj!)

7. "No new Friends" (posłuchaj!)

8. "Heaven Can Wait"

9. "It's Time"

10. "Genius" - ft. Lil Wayne.