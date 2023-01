Życie i przedwczesna śmierć Amy Winehouse to gotowy scenariusz na film. Jako 20-latka wydała album "Frank", który z miejsca zapewnił jej światową sławę. W trakcie swojej krótkiej kariery sześć razy zdobyła nagrodę Grammy. Jej ostatni wydany za życia album "Back to Black" nosi dziś miano kultowego.

Burzliwą karierę przeplataną prywatnymi problemami przerwała nagła śmierć wokalistki w 2011 roku, gdy miała zaledwie 27 lat. Gwiazda zmarła z powodu zatrucia alkoholem.

Amy Winehouse: Ruszyły prace nad filmem "Back to Black"

Właśnie ruszyły zdjęcia do fabularnego filmu "Back to Black". Za kamerą stanęła przyjaciółka Amy - Sam Taylor-Johnson . Reżyserka ta była nominowana m.in. do nagrody BAFTA za produkcję o Johnie Lennonie , "Chłopak znikąd". To ona nakręciła także głośny film "50 twarzy Greya" .

W głównej roli pojawi się znana z serialu HBO "Branża" Marisa Abela. 26-letnia obecnie aktorka zagrała także w serialu "COBRA", filmach "Rogue Agent" (2022) i "She Is Love" (2022). Będzie ją też można zobaczyć w będącym obecnie w fazie postprodukcji filmie "Barbie".

Nie brak jednak pierwszych komentarzy, że "Amy zasługuje na coś lepszego". "Brakuje w tym magii kina" - czytamy przy pierwszych zdjęciach pokazujących Marisę jako Amy.

Autorem scenariusza do filmu jest Matt Greenhalgh, który pracował z Sam Taylor-Johnson przy "Chłopaku znikąd". W dorobku ma też scenariusz do innego filmu o cenionym wokaliście - "Control" o życiu Iana Curtisa, niezapomnianego frontmana Joy Division .

Sam Taylor-Johnson podkreśla, że jej film ma pełne poparcie ojca wokalistki, Mitcha Winehouse'a. Przypomnijmy, że w 2015 roku powstał nagrodzony Oscarem film dokumentalny Asifa Kapadii "Amy", który jednak został skrytykowany przez ojca Amy Winehouse za "wprowadzanie widzów w błąd".

Mitcha zagra Eddie Marsan, znany głównie z ról drugoplanowych w takich filmach, jak m.in. "Gangi Nowego Jorku", "21 gramów", "Miami Vice", "Mission: Impossible III", "V jak vendetta", "Hancock", "Sherlock Holmes: Gra cieni", "Królewna Śnieżka i Łowca" czy "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw".



"Mój związek z Amy zaczął się, kiedy opuściłam college i spędzałam czas w londyńskiej dzielnicy Camden. Dostałam wtedy pracę w legendarnym klubie Kolo. Amy pisała swoje niesamowicie szczere piosenki - mieszkała właśnie w Camden. To miejsce, podobnie jak w moim przypadku, stało się częścią jej DNA. Po raz pierwszy zobaczyłam ją na pokazie talentów w Jazz Club Ronniego Scotta w Soho i od razu było dla mnie oczywiste, że ona po prostu jest genialna" - powiedziała Taylor-Johnson.

"Jako filmowiec nie mogłabym sobie życzyć niczego więcej. Czuję się podekscytowana i zaszczycona, że mam okazję realizować wyjątkową i tragiczną historię życia Amy i jej muzyki. Jestem w pełni świadoma odpowiedzialności, jaka na mnie spoczywa. Obiecuję, że stworzę film, który wszyscy będziemy kochać" - dodała reżyserka "50 twarzy Greya".

To właśnie w Ronnie Scott's Jazz Club kręcono pierwsze sceny powstającego filmu. Produkcja ma pokazać jej życie od początków w klubach północnego Londynu do szczytu kariery w postaci przebojów "Rehab" i "Back to Black". Nie wiadomo jeszcze, czy w "Back to Black" zobaczymy również sceny upadku i tragicznej śmierci po wypiciu dwóch butelek wódki. Koroner stwierdził, że we krwi miała cztery promile alkoholu.