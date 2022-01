Słynna piosenka dla dzieci, pt. "Baby Shark Dance", został właśnie okrzyknięty najpopularniejszym filmem w historii serwisu YouTube.

"Baby Shark Dance" do sieci trafiło w czerwcu 2016 roku i wyprodukowane zostało przez koreańską firmę edukacyjną Pinkfonkg.

Utwór wykonuje 10-letnia wokalistka Hope Segoine. Na początku utworu słyszymy IX symfonię e-moll "Z Nowego Świata" Antonina Dvoraka (przypominająca motyw muzyczny z filmu "Szczęki").

Piosenkę wraz z klipem odtworzyło w portalu ponad 10 miliardów razy, czyli przewyższyła obecną liczbę ludności na świecie.



Wideo