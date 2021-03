Azealia Banks sprzedała swoją sekstaśmę w sieci. Dlaczego to zrobiła?

Raperka Azealia Banks bo błyskawicznym zerwaniu zaręczyn sprzedała sekstaśmę w wersji audio. Cena wyniosła 17 tys. dolarów, a skandalistka przy okazji wykorzystała do tego nowe technologię, na temat której ma jednak niezbyt dobrą opinię.

Reklama

Azealia Banks zdradziła, dlaczego sprzedała sekstaśmę /Dominique Charriau /Getty Images

Azealia Banks do sprzedaży swojej audio seks-taśmy używa NFT. NFT, czyli non fungible token, to token kryptograficzny dający kupującemu na własność coś unikatowego w wersji cyfrowej.

Reklama

W ostatnim czasie za pośrednictwem NFT szef Twittera za 2,5 miliona dolarów sprzedał swojego pierwszego tweeta. Są już też przykłady użycia tej technologii w branży muzycznej.

Kings Of Leon w ten sposób wystawili na sprzedaż specjalną wersją swojej płyty w nakładzie 10 egzemplarzy. Podobnie uczyniła partnerka Elona Muska, Grimes, której kolekcja cyfrowych dzieł sztuki wylicytowana została za 5,8 miliona dolarów.



Gwiazdy muzyki vs hakerzy - nierówna walka 1 / 14 Pierwszy raz Demi Lovato padła ofiarą hakerów w 2010 roku. Po ataku do sieci wyciekły zdjęcia piosenkarki z jej koleżanką w dwuznacznych sytuacjach. To tylko nakręciło atmosferę skandalu wokół Lovato, która w tym czasie walczyła z uzależnieniem od narkotyków. W sieci ponownie zaroiło się od plotek na temat jej orientacji seksualnej. Źródło: East News udostępnij

Sprzedana za równowartość 17 tys. dolarów taśma Azealii Banks trwa ponad 24 minuty i jest wersją audio. Według raperki nagrana została w lutym 2021 roku z jej byłym narzeczonym Ryderem Rippsem. Para zaręczyła się w lutym i rozstała się tydzień później.

Niedługo potem na Instagramie opublikowała, dlaczego zdecydowała się na takie działanie.



"Sprzedałam seks-taśmę za pośrednictwem blockchainu, bo uważam, że dzieła sztuki w wersji cyfrowej są nic nie warte. 100 lat później nikogo nie będą obchodzić twoje głupie kolekcje. 100 lat później ludzie nadal będą uprawiać seks, będą jeść i pić wodę. Nie rozumiem tego entuzjazmu związanego z krypto-technologiami, w czasach, gdy wielu ludzi nie ma dostępu do pitnej wody i podstawowych środków higieny. Może najpierw zdemokratyzujmy jedzenie?" - napisała.