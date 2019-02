Avril Lavigne w duecie z Nicki Minaj. Posłuchaj "Dumb Blonde"

Do sieci trafił nowy numer Avril Lavigne, promujące jej album "Head Above Water". W "Dumb Blonde" usłyszeć możemy również Nicki Minaj.

Avril Lavigne szykuje się do wydania nowej płyty /Joshua Blanchard /Getty Images

Piosenka wyprodukowana przez Mitcha Allana to trzeci singel promujący szósty album Avril Lavigne, wydany po pięcioletniej przerwie, spowodowanej poważnymi problemami zdrowotnymi wokalistki (chorowała na boreliozę).



Początkowo "Dumb Blonde" miał być numerem solowym, jednak na dwa tygodnie przed jego premierą, zdecydowano się zaprosić do współpracy Nicki Minaj. Gwiazdy miały okazję nagrać 12 lat temu nową wersję utworu "Girlfriend" Kanadyjki.



"Kiedy dojeżdżałam do pracy w Red Lobster (popularna sieć restauracji w USA - przyp. red.), słuchałam w kółko płyty tej kobiety. Płakałam przy 'I'm with you', 'Complitacted', 'Things I'll Never Say', 'Nobody's Fool', 'Sk8er Boi'. O matko, ona jest niesamowicie utalentowana" - komentowała na Twitterze Minaj.



"Nicki jest niezwykle utalentowaną, silną kobietą" - chwaliła natomiast raperkę Lavigne. "Napisałyśmy 'Dumb Blonde' jako hymn dla każdego, kto pada ofiarą stereotypów. Bądźcie pewni siebie i nie pozwólcie nikomu wmówić sobie, kim jesteście" - dodała.



Płyta "Head Above Water" ukaże się 15 lutego.



