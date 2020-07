​Avril Lavigne: Internauci śmieją się z nagiego zdjęcia (piosenka "We Are Warriors")

Wokalistka Avril Lavigne znalazła ciekawy sposób na to, by zachęcić fanów do słuchania nowego singla "We Are Warriors". Gdy tylko piosenka została opublikowana w mediach społecznościowych, Kanadyjka zmieniła swoje zdjęcie profilowe. Na nowym pozuje w "stroju Ewy", a "listkiem figowym" jest jej gitara. Nie to jednak przykuło uwagę internautów, którzy szydzą z grafika, będącego autorem tego kiczowatego obrazka.

Avril Lavigne pokazała się nago na okładkowym zdjęciu

Piosenka z początku miała opowiadać o tym, że Avril Lavigne jest wojowniczką. Jednak pandemia koronawirusa sprawiła, że wokalistka zmieniła plany. Jak sama wyznała, zobaczyła bowiem, jak wielu ludzi na co dzień zmaga się z zarazą i poczuła, że powinna docenić ich wysiłek.

"Wszyscy na linii frontu to wojownicy. Zmieniłam więc tytuł na 'Jesteśmy wojownikami'", bo teraz będziemy walczyć o życie jak żołnierze" - oświadczyła.

Ani treść tekstu piosenki, ani oświadczenie wokalistki nie wywołało takich emocji, jakie spowodowała zmiana zdjęcia profilowego w mediach społecznościowych Avril Lavigne. Chodzi bowiem o zdjęcie, które trafiło na okładkę płyty "Head Above Water" z lutego 2019 r.



Na fotografii Avril jest naga, ale zasłania intymne miejsca gitarą. To jednak nie nagość wywołała rozbawienie. Wskutek interwencji nieudolnego grafika, który obrabiał zdjęcie, artystka nie ma palców u stóp. Jej fani śmieją się więc w komentarzach, że ktoś przerobił jej nogę w kopytko.

Nie brakuje też żarcików o tym, że wielbiciele Avril powinni zrobić zrzutkę i kupić jej ubranie, żeby nie musiała pozować do zdjęć nago. Inni, przeciwnie, twierdzą, że skoro już się rozebrała, to nie powinna zasłaniać się gitarą.

Sama piosenka "We Are Warriors" nie stała się powodem do kpin i szyderstw. Tu większość fanów zgodnie wyraża podziw dla talentu idolki.



