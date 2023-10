W sobotę rano na Izrael rozpoczął się atak muzułmańskiego Hamasu. Bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju. Izrael został również zaatakowany tysiącami rakiet. W niedzielę po południu izraelskie wojsko poinformowało, że przeprowadza zmasowane ataki lotnicze na cele w Autonomii Palestyńskiej, gdzie ukrywać się mają bojownicy Hamasu. W nocy z niedzieli na poniedziałek wojsko izraelskie poinformowało, że nadal prowadzi naloty powietrzne w Strefie Gazy.



Liczba ofiar łącznie po stronie Izraela i Palestyny przekroczyła w niedzielę 1100. Władze palestyńskie mówią o 413 ofiarach nalotów izraelskich dokonywanych w odwecie za atak Hamasu, w tym 78 dzieciach. Strona izraelska podaje liczbę ponad 700 zabitych w ataku Hamasu. Rannych po stronie izraelskiej jest 2315 osób.

W mediach społecznościowych apel do światowych przywódców wystosował wokalista Aviv Geffen, lider popularnej w Polsce grupy Blackfield, którą tworzy ze Stevenem Wilsonem (Porcupine Tree).



W Izraelu 50-latek ma status supergwiazdy rocka i niekwestionowanego idola młodzieży, zaangażowanego w działania na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie. W ojczyźnie sprzedaje więcej albumów niż Madonna, U2 i Coldplay. Jego ojciec to znany izraelski poeta Yonatan Geffen, a wujek ze strony matki to zmarły w 1981 r. minister obrony i bohater narodowy Mosze Dajan. Z kolei matka - producentka Nurit Geffen - pochodzi z Polski, a mężem siostry Shiry Geffen jest słynny poeta, mający także polskie obywatelstwo Etgar Keret. Politycznie Aviv związany jest z lewicą, wielokrotnie brał udział w demonstracjach pokojowych i antywojennych. W lipcu tego roku został aresztowany podczas protestów przeciwko reformom sądownictwa.



Tym większym zaskoczeniem jest jego wpis w mediach społecznościowych, w którym zdecydowanie zaprotestował przeciwko atakowi na jego ojczyznę.

"Izrael obudził się w dniu niewinnej rzezi cywilów, wśród których są kobiety i dzieci. Hamas bierze udział w paradzie nieludzkich morderstw. Wzywam wszystkich światowych przywódców, aby przeciwstawili się tej organizacji terrorystycznej, która szerzy morderstwa i nienawiść wobec niewinnych. IDF [izraelskie siły zbrojne] to najbardziej moralna armia na świecie, która unika krzywdzenia palestyńskich cywilów, narażonych na poważne niebezpieczeństwo ze strony Hamasu! Nadszedł czas, aby stanąć po stronie Izraela i narodu żydowskiego!" - napisał.

W 2000 roku doszło do spotkania Aviva Geffena z Steven Wilsonem, liderem brytyjskiej grupy Porcupine Tree, znanego także z niezliczonych projektów (m.in. No-Man, Bass Communion, I.E.M., Storm Corrosion, kariera solowa, produkcja płyt innych wykonawców).

Geffen zaprosił Porcupine Tree na kilka koncertów w swojej ojczyźnie. Szybko okazało się, że panowie zaprzyjaźnili się i zaczęli wspólnie tworzyć muzykę. Planowana początkowo EP-ka przerodziła się w debiutancki album "Blackfield" (2004). Trzy lata później do sprzedaży trafił "Blackfield II". Na trzeciej płycie "Welcome To My DNA" (2011) stery w zespole przejął Aviv Geffen. Dotychczasowy dorobek zamyka szósty album "For the Music" (2020).



