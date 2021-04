Avalon Young z "American Idol" walczy z rakiem mózgu. 26-latka zbiera pieniądze na leczenie

Pod koniec maja finalistka 15. edycji "American Idol" Avalon Young przejdzie drugą operację, podczas której lekarze mają usunąć u 26-latki guza mózgu. Wokalistka właśnie wypuściła nowy singel "She Don't".

Avalon Young w "American Idol" w 2016 r. /Ray Mickshaw/FOX Image Collection /Getty Images

Szeroka publiczność poznała Avalon Young w 2016 r. w 15. edycji "American Idol".

Wideo Avalon Young - "Yo (Excuse Me Miss)" by Chris Brown - AMERICAN IDOL

Pochodząca z San Diego wokalistka wcześniej pracowała jako kelnerka w restauracji.

W programie zaśpiewała m.in. "XO" Beyonce, "One Last Time" Ariany Grande, "Love Yourself" Justina Biebera, "Flying Without Wings" Westlife, "Yo (Excuse Me Miss)" Chrisa Browna.

"Wszystko było w porządku aż do tygodnia przed Świętem Dziękczynienia, kiedy zaczęłam mieć trzy ataki dziennie" - mówiła Avalon.

Po badaniu rezonansem magnetycznym lekarze wykryli u niej guz mózgu wielkości brzoskwini.

27 maja ma przejść kolejną operację chirurgiczną, podczas której laserowo mają zostać usunięte resztki guza zlokalizowanego w dwóch miejscach. Po niej wokalistka będzie kontynuować dalszą chemioterapię i radioterapię.

W sieci trwa zbiórka na leczenie wokalistki - z zaplanowanych 100 tys. dolarów zebrano do tej pory 78 tys.

Avalon Young właśnie wypuściła nowy singel "She Don't".