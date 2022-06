O premierze albumu wokalistka poinformowała podczas występu w programie "The Today Show", gdzie wykonała też najnowszy singel "Maybe You're The Problem". Piosenka stanowi pierwszą zapowiedź nadchodzącej, bardzo osobistej płyty Avy, a towarzyszący jej teledysk wyreżyserował Joseph Kahn (Britney Spears, Taylor Swift, Jennifer Lopez).

Ava Max z nową płytą

Nadchodzący album będzie następcą pokrytego platyną debiutu "Heaven & Hell", z którego pochodzą przeboje "Sweet but Psycho" (czterokrotna platyna), "Kings & Queens" (podwójna platyna) czy "My Head & My Heart" (platyna).

Reklama

Utwór "Maybe You're The Problem" powstał po współpracy Avy z Tiësto przy ich hicie "The Motto", który okazał się niekwestionowanym międzynarodowym przebojem. Od premiery dotarł do pierwszej piątki listy Billboardu, zdobywając ponad 500 milionów odsłuchów na całym świecie. Oficjalny teledysk - wyreżyserowany przez Christiana Breslauera (The Weeknd, Lil Nas X, Doja Cat) - ma już ponad 70 milionów wyświetleń na Youtube.

Clip Ava Max Maybe You're The Problem

"Maybe You're The Problem" to pierwsze solowe wydawnictwo Max od czasu zeszłorocznego "EveryTime I Cry", uznanego przez "Paper" za "niezaprzeczalnie podnoszący na duchu banger".

Kim jest Ava Max?

Za sprawą nowego singla "Maybe You're The Problem" Ava Max jest gotowa, wznieść się na kolejny poziom popowego sukcesu. Z ponad 11 miliardami odtworzeń na całym świecie, szeregiem przełomowych kooperacji oraz wieloma złotymi i platynowymi certyfikatami w samych Stanach Zjednoczonych, pochodząca z Albanii amerykańska artystka szybko udowodniła, że jest prawdziwą supergwiazdą popu.



Ava Max: Nowa Lady Gaga? 1 / 9 Ava Max właściwie nazywa się Amanda Ava Koci. Źródło: Getty Images Autor: Mike Coppola udostępnij

W 2018 roku Max zabłysnęła w wielkim stylu dzięki hitowi "Sweet but Psycho", który trzykrotnie pokrył się platyną w USA. Piosenka, która dotarła na szczyt list przebojów w ponad 20 krajach, ma dziś ponad 3,5 miliarda streamów. W Polsce singel osiągnął diamentowy status. Wraz z teledyskiem, który zgromadził już ponad 780 milionów wyświetleń, "Sweet But Psycho" przyniósł wokalistce wiele międzynarodowych wyróżnień, w tym upragnioną nagrodę "Best Push Artist" podczas MTV Europe Music Awards 2019. W samym 2020 roku piosenka zgromadziła miliard odtworzeń.

Ava Max podbiła Polskę i świat

Ava Max utrzymała tempo, wydając serię przebojowych singli, w tym nagrodzone złotym certyfikatem w Stanach Zjednoczonych "So Am I", "Salt" i "My Head & My Heart", a także pokryty platyną tytułowy utwór z jej uznanego pełnometrażowego debiutu "Heaven & Hell". Płyta przyniosła wokalistce 11 miliardów streamów, a także złote, platynowe i multiplatynowe certyfikaty w kilkudziesięciu krajach. W 2021 roku zaprezentowała singel "Every Time I Cry", do którego klip, stworzony przez Max i Charlotte Rutherford, zgromadził ponad 23 miliony odsłon. Kolejny był przebój "The Motto" nagrany z Tiësto (500 milionów streamów).

Ava Max na LOS 40 Music Awards 2019 1 / 6 Ava Max Źródło: Agencja FORUM Autor: Daniel Gonzalez udostępnij

W 2021 roku gwiazda trafiła do zestawienia "30 najlepszych przed 30" ("30 Under 30") magazynu "Forbes". O artystce i jej muzyce pisały takie pisma, jak "Vogue", "Rolling Stone", "Vanity Fair", "Billboard" i "Paper".

W trakcie dotychczasowej kariery Ava nawiązała współpracę z takimi gwiazdami, jak Alan Walker, Pablo Alborán, David Guetta, Jason Derulo, AJ Mitchell (złoty w USA singel "Slow Dance") czy Thomas Rhett i Kane Brown (złoty w USA "On Me").