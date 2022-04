Piosence "Maybe You're The Problem" towarzyszy gorący klip, który wyreżyserował Joseph Kahn. Amerykański twórca pracował z takimi gwiazdami, jak m.in. Mariah Carey, Lady Gaga, Taylor Swift, Katy Perry, Britney Spears, Jennifer Lopez, Shakira, Eminem, Kylie Minogue, Bebe Rexha, Maroon 5, Sting & Shaggy, Imagine Dragons, Janet Jackson, Muse, Kelly Clarkson czy Britney Spears.

Kahn dla Avy Max wcześniej nakręcił teledysk do piosenki "Torn" z 2019 r. Teraz połączyli siły przy nowym singlu gwiazdy popu.

"Każdy mówi: 'Nie chodzi o ciebie, tylko o mnie', ale czasami problemem naprawdę nie jestem ja, tylko właśnie ty!!!" - wyjaśnia Ava tekst piosenki "Maybe You're The Problem" ("Może to ty jesteś problemem").

"Świetnie się bawiłam przy tworzeniu tego kawałka. Nowa muzyka, nad którą pracuję, jest najbardziej osobistą, jaką kiedykolwiek stworzyłam. Nie mogę się doczekać, kiedy się nią z wami podzielę" - dodaje 28-letnia wokalistka.

Clip Ava Max Maybe You're The Problem

"Maybe You're The Problem" to następca przeboju "The Motto", który Ava Max nagrała z DJ-em Tiësto. Piosenka okazała się megahitem na światowych rynkach, gromadząc blisko pół miliarda odsłuchów. Teledysk do "The Motto", który nakręcił Christian Breslauer (m.in. The Weeknd, Lil Nas X, Doja Cat), ma natomiast już ponad 63 milionów odsłon na YouTube.



Clip Tiësto The Motto - & Ava Max

"Maybe You're The Problem" to pierwsze solowe wydawnictwo Avy Max od ubiegłorocznego "EveryTime I Cry", który magazyn "Paper" nazwał "niezaprzeczalnym, poprawiającym nastrój bangerem". Ten z klip z kolei przygotowali Max i Charlotte Rutherford.

Clip Ava Max EveryTime I Cry

Przypomnijmy, że wydany we wrześniu 2020 roku debiutancki album wokalistki "Heaven & Hell" do tej pory pokrył się w Polsce platyną, a każdy z wydanych singli uzyskał status minimum podwójnej platyny. Ava była też najczęściej odtwarzaną artystką w polskich rozgłośniach radiowych w 2020 roku, a pięć singli dotarło na szczyt listy Airplay. Płyta przyniosła wokalistce 11 miliardów streamów, a także złote, platynowe i multiplatynowe certyfikaty w kilkudziesięciu krajach.

Clip Ava Max My Head & My Heart

Kim jest Ava Max?

Ava Max (naprawdę nazywa się Amanda Koci) to córka albańskich imigrantów, która talent szlifowała od podstawówki. Rozgłos na światową skalę zdobyła w 2018 roku za sprawą przeboju "Sweet but Psycho" ( sprawdź! ). Utwór w 2020 roku miał 2,1 miliarda odsłuchów i trafił do pierwszej dziesiątki notowania Billboard Hot 100.



Sukces Avy ugruntowały kolejne single - "So Am I" ( zobacz! ), "Salt" ( sprawdź! ), "Kings & Queens" ( zobacz! ) oraz "Who's Laughing Now" ( posłuchaj! ). Pomimo chaosu, który ogarnął świat w 2020 roku, Avie udało się ukończyć debiutancki album "Heaven & Hell".



Media na całym świecie okrzyknęły wokalistkę: popową księżniczką, następczynią Madonny oraz nową Lady Gagą. Jednak to ostatnie określenie nie do końca przypadło do gustu samej zainteresowanej.



"Wiele osób mnie do niej porównuje, jest niesamowita, jest artystką dekady, więc trudno powiedzieć o niej coś złego. Myślę, że wiele osób nas do siebie porównuje, bo mamy blond włosy i nagrywamy pop, co jest dziwne. Ludzie nie powinni porównywać tak często kobiet" - mówiła "The Sun".

Ava ponadto nawiązała współpracę z takimi gwiazdami, jak Alan Walker, Pablo Alborán, David Guetta, Jason Derulo, AJ Mitchell (złoty w USA singel "Slow Dance") czy Thomas Rhett i Kane Brown (złoty w USA "On Me").

Magazyn "Forbes" umieścił Avę Max na prestiżowej liście "30 najlepszych przed 30".