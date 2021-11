Audioriver ogłasza pierwszych artystów na edycję 2022! [DATA, BILETY, CENY]

Poznaliśmy pierwsze gwiazdy przyszłorocznego festiwalu Audioriver - listę jubileuszowej edycji otwierają: Âme b2b Dixon, Baasch, Cormac, Dasha Rush b2b Błażej Malinowski, Gorgon City, Horse Meat Disco, I Hate Models, Len Faki, Monster, S.P.Y ft. MC LowQui, Sevdaliza i Something Something. Największe wydarzenie z muzyką elektroniczną w Polsce odbędzie się w dniach 29-31 lipca 2022 roku i wspólnie z fanami świętować będzie swoje 15. urodziny.

Audioriver to święto muzyki, na którym nie brakuje wykonawców przełamujących ramy gatunkowe oraz czerpiących z wielu kultur i brzmień. Jedną z takich postaci jest Sevdaliza, która hipnotyzuje wokalem, a także pisze teksty, komponuje muzykę i zajmuje się reżyserią. Artystka przyjedzie do Płocka po premierze tegorocznego albumu pt. "Shabrang". Nowy materiał odzwierciedla ogromną wszechstronność Sevdalizy, bowiem na płycie słychać wpływy pochodzące zarówno z awangardy i elektroniki, jak również popu, soulu czy mrocznego rocka. Jej twórczość wyróżnia ogromny ładunek emocjonalny, który artystka prezentuje na scenie także podczas swoich wyjątkowych występów na żywo. Takiego, zmysłowego koncertu Sevdalizy można będzie doświadczyć właśnie podczas Audioriver 2022.

Reklama

Clip Sevdaliza OH MY GOD

Nową płytą może pochwalić się także inny popularny duet z Wielkiej Brytanii, czyli Gorgon City. Matt Robson-Scott i Kye Gibbon tworzą jeden z topowych projektów światowej sceny - przez lata, ich produkcje zgromadziły setki milionów odtworzeń w serwisach streamingowych i wielokrotnie pojawiały się w czołowych międzynarodowych notowaniach muzycznych. Ich wizytówka to mieszanka energetycznych brzmień, tanecznych melodii oraz chwytliwych wokali, a najpopularniejsze hity to chociażby "Imagination", "Ready For Your Love" czy niedawno wydane "Nobody".

Do Płocka w 2022 roku przyjadą także założyciele Innervisions, czyli jednej z najważniejszych wytwórni we współczesnej muzyce elektronicznej. Âme i Dixon, którzy na Audioriver zagrają wspólny DJ set, na przestrzeni lat pod swoimi skrzydłami wydawali produkcje tak znanych artystów, jak Laurent Garnier, David August czy Recondite. Co ważne, Dixon aż czterokrotnie został wybrany najlepszym DJ-em na świecie w prestiżowym rankingu serwisu Resident Advisor, a jego dokonania docenili również twórcy Rockstar Games, przenosząc jego postać do cyfrowego świata gry GTA V.

Clip Gordon City You've Done Enough

Warto podkreślić, że na Audioriver zawsze można usłyszeć ciekawych przedstawicieli krajowej sceny. Baasch to utalentowany wokalista, producent i autor tekstów, który na Audioriver przyjedzie po premierze swojego trzeciego albumu pt. "Noc". Nowa płyta artysty to kontynuacja wypracowanej stylistyki znanej z poprzednich krążków - inteligentnego dialogu dark-popu i muzyki tanecznej. Inspiracje z różnych stylistyk czerpie także Monster, czyli DJ-ka i członkini kolektywu Oramics, o której coraz głośniej robi się także poza granicami Polski, za sprawą publikacji m.in. w takich serwisach, jak Pitchfork czy Resident Advisor.

Clip Baasch Cienie (Extended reality Live)

Audioriver 2022. Ceny biletów:

Audioriver 2022 odbędzie się w Płocku w dniach 29-31 lipca 2022 r. Organizatorem imprezy jest Fundacja Jest Akcja!.

W pierwszej puli karnet 2-dniowy kosztuje 350 zł, a karnet 3-dniowy 430 zł. Te ceny będą obowiązywać będą do 12 grudnia.

Bilety jednodniowe na poszczególne dni Audioriver kosztować będą 250 zł i zostaną wprowadzone do sprzedaży bliżej terminu festiwalu, w przypadku niewyprzedania karnetów dwudniowych czy trzydniowych.



Audioriver to jeden z najważniejszych festiwali muzycznych w Polsce i zarazem wydarzenie jedyne w swoim rodzaju. To tutaj można jednocześnie zobaczyć najsłynniejszych na świecie reprezentantów house'u, techno i drum&bassu, jak i światowe gwiazdy elektroniki ocierającej się o pop, rock czy hip-hop. Audioriver łączy wiele światów i wszyscy tutaj są równi. Gigant sceny jest tak samo ważny jak nieznany eksperymentator. Fan Audioriver jeżdżący do Płocka od lat, jest równie istotny jak początkujący słuchacz elektroniki. Organizatorzy wydarzenia i niezwykle pozytywna publiczność festiwalu witają z otwartymi ramionami wszystkich, którzy kochają dobrą muzykę i chcą zużyć dużo energii na wyrażaniu tego podczas koncertów, live-actów i setów DJ-skich.

Audioriver 2016 (29 - 31 lipca 2016 r.) 1 / 23 Publiczność pierwszego dnia festiwalu Źródło: materiały prasowe Autor: Ewelina Wójcik udostępnij