Wszyscy odliczają dni do koncertowego maratonu Taylor Swift w Warszawie. Gwiazda wystąpi 1, 2 i 3 na PGE Narodowym, a supportować ją będzie zespół Paramore .

Zanim jednak dojdzie do wielkiego show, piosenkarka ma przed sobą koncerty, m.in. 13 i 14 lipca w Mediolanie. Tak jak w przypadku innych koncertów, bilety są tutaj całkowicie wyprzedane, więc cieszą się powodzeniem na rynku wtórnym. Wiadome jest, że tego typu zakup wiąże się z wieloma oszustwami. Jednak fani marzący o zobaczeniu ukochanej idolki na żywo, finalnie się tym nie przejmują i są gotowi zaryzykować.

Kilka dni przed planowanymi koncertami Taylor Swift we Włoszech wybuchł skandal. Okazało się, że bilety z drugiej ręki sięgają cen nawet 13 300 euro , co w przeliczeniu oznacza 56 tysięcy złotych. Pojawiły się także "nieco" tańsze za 4 000 euro.

Są to ceny zdecydowanie wprowadzające spore kontrowersje, dlatego sprawą postanowiła zająć się organizacja chroniąca prawa konsumentów we Włoszech, czyli Codacons .

"Mamy do czynienia z nikczemną spekulacją ze strony tych, którzy wykorzystują popyt na koncert artystki" - oświadczył Carlo Rienzi, prezes stowarzyszenia.

Zapowiedział zgłoszenie osób zawyżających ceny do Urzędu Antymonopolowego. Planuje również powierzyć sprawę prokuraturze, która miałaby zbadać "manipulacje na rynku". Nie da się ukryć, że tego typu zachowanie internautów na rynku wtórnym może być łamaniem prawa.

Jak wiemy, koncert Swift wiąże się także z wzrostem kosztów wynajmów hoteli i mieszkań. To zjawisko znalazło swoje określenie jako "swiftonomics" lub "swiftlation", oznaczające podnoszenie cen apartamentów i restauracji w trakcie zbliżającego się występu piosenkarki. Prawdę mówiąc ta definicja znajduje zastosowanie w odniesieniu także do pozostałych tras koncertowych oraz festiwali, czego przykładem był Open'er Festival. Zabookowanie pokoju na cztery dni wynosiło od 2500 do 5000zł.