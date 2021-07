O swojej chorobie członkini składu Pistol Annies poinformowała na Instagramie, udostępniając przy okazji zdjęcia rodziny oraz przyjaciółek z zespołu - Mriandy Lambert i Angeleeny Presley.

"Kilka miesięcy temu robiłam rutynowe badania i okazało się, że mam anemię. Pomyślałam, że wszystko będzie dobrze, zwiększę tylko liczbę jedzonych cheeseburgerów, zacznę brać witaminy i szybko uporam się z problemem" - tłumaczyła Ashley Monroe.

"Aby nie przedłużać tej historii... Zrobiłam biopsję szpiku kostnego i voilà... to rzadki rodzaj raka krwi nazywany Makroglobulinemią Waldenströma. To on powoduje u mnie ciągłą anemię, którą odczuwam" - tłumaczyła.



Instagram Post

Wokalistka poinformowała fanów, że lada dzień rozpoczyna chemioterapię. Dodała też, że liczy, iż wszystko ułoży się po jej myśli.

"Na szczęście istnieje leczenie, które naprawdę działa w walce z tym, co niszczy moje ciało" - stwierdziła.

Monroe zaapelowała również do fanów, aby ci wstrzymali się od wszelkiego rodzaju porad i opinii. Stwierdziła, że ufa swoim lekarzom i cały czas przechodzi kolejne badania. Poprosiła jednak o modlitwę.



Zdjęcie Ashley Monroe / Rick Diamond / Getty Images

"Wierzę w moc modlących się ludzi. Wierzę też w moc miłości, która uzdrawia wszystkich na innym poziomie" - zakończyła.

Ashley Monroe na scenie country działa od 2005 roku. Na koncie ma pięć solowych albumów. Kolejne trzy płyty nagrała z zespołem Pistols Annies.

Współpracowała z największymi gwiazdami country - Blake'iem Sheltonem, Trentem Dabbsem, Butchem Walkerem i Jack White’s Third Man House Band.

Monroe była dwukrotnie nominowana do Grammy i trzykrotnie do nagrody CMT.



Zdjęcie Ashley Monroe / Jon Kopaloff / Getty Images