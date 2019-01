"Artyści Przeciw Nienawiści": Eldo i Wujek Samo Zło krytycznie o pomyśle Dody

Nie wszystkim koncepcja wielkiego koncertu pod hasłem walki z nienawiścią, przypadła do gustu. W krytycznych słowach na temat organizacji wydarzenia wypowiedzieli się m.in. Wujek Samo Zło oraz Eldo.

Doda jest pomysłodawczynią koncertu "Artyści Przeciw Nienawiści" /VIPHOTO / East News

Inicjatywa Dody i pomysł na zorganizowanie koncertu "Artyści Przeciw Nienawiści", spotkały się z dużym odzewem. Swój udział w wydarzeniu potwierdziło ponad 90 wykonawców, m.in. Katarzyna Nosowska, Bajm, Natalia Kukulska, Budka Suflera, Patrycja Markowska, Maryla Rodowicz, Sławek Uniatowski, Michał Szpak, Cleo, Margaret, Ralph Kaminski, Mela Koteluk, Ewelina Lisowska, BOKKA, Grzegorz Hyży, Ania Karwan, Daria Zawiałow, Enej, Wilki, Stanisław Karpiel-Bułecka, Gosia Andrzejewicz, Kasia Cerekwicka czy Dawid Kwiatkowski.

Powoli pojawiają się pierwsze szczegóły całej imprezy, jednak jak wiadomo, nie wszyscy wezmą udział w wydarzeniu. Swoje weto postawiła m.in. Edyta Górniak.

"W odpowiedzi na wasze zapytania o mój udział w koncercie Doroty. Używanie chwili tak tragicznej dla nagłówków i kreowania siebie na bohatera, zanim jeszcze nawet pochowano Pana Prezydenta Adamowicza, jest wbrew mojej filozofii życiowej i w moim odczuciu na cienkiej granicy przyzwoitości ludzkiej. Teraz wszyscy powinniśmy raczej w zadumie i wewnętrznej ciszy oddać się Modlitwie o siłę i wsparcie dla dwojga osieroconych dzieci i ukochanej żony Świętej Pamięci Pana Prezydenta. Oczywiście każdy z Nas ma prawo przeżywać ten szczególny czas inaczej" - napisała wokalistka.



Oprócz Górniak w koncert nie zaangażowała się również Agnieszka Chylińska. Krótko po jej decyzji piosenkarka i jurorka "Mam talent" została zaatakowana w sieci, a interweniować musiała sama Doda.

"Proszę fanów, by nie hejtowali Agnieszki Chylińskiej za to, iż nie zagra z nami. NIE ESKALUJCIE TEGO, CO MA MIEĆ SWÓJ KRES. Akceptuję Jej wybór i nie potępiam" - apelowała.

W inicjatywę zaangażowali się również przedstawiciele sceny hiphopowej, m.in. Quebonafide, W.E.N.A., VNM i Wac Toja.

Zupełnie inny pogląd na całą akcję mają m.in. Wujek Samo Zło i Eldo.

"Takie zachowanie budzi we mnie obrzydzenie. Jest wstrętną próbą przeniesienia zainteresowania na siebie i wykorzystania tragedii dla własnej promocji. Za każdym razem, kiedy różnego rodzaju twórcy zaczynają takie apele, dzwoni mi dzwonek ostrzegawczy" - pisał Eldo w swoim felietonie dla Weszło i dodał, że o zakończenie mowy nienawiści apeluje osoba znana z szarpaniny w toalecie oraz mająca problemy z prawem.

Na temat koncertu wypowiedział się również Wujek Samo Zło w CGM Rap Podcast.

"Wydaje mi się, że Doda chce upiec swoją pieczeń na tej tragedii, organizując koncert przeciw nienawiści. To mi bardzo nie pasuje, bo Doda moim zdaniem sama bardzo często posługiwała się takim ostrym językiem, a teraz organizuje koncert przeciw nienawiści i zaprasza artystów do współpracy" - stwierdził.