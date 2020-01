Artyści dla Mai Kapłon! Finalistka "The Voice of Poland" pilnie potrzebuje pomocy

Maja Kapłon - finalistka 8. edycji "The Voice of Poland" - pilnie potrzebuje pomocy. 24 stycznia odbędzie się jedyny w swoim rodzaju koncert charytatywny, z którego dochód zostanie całkowicie przeznaczony na jej leczenie.

Maja Kapłon walczy o powrót do zdrowia /Artur Zawadzki / Reporter

Maję Kapłon czeka niezwykle kosztowna, skomplikowana i ratująca życie operacja kręgosłupa w USA, na którą potrzebna jest kwota 5,5 miliona złotych! Wydaje się być ona nierealna do zdobycia, tym bardziej, że czas nie jest po jej stronie. Dla Mai jednak nie ma rzeczy niemożliwych, a z pomocą i wiarą w sukces przychodzą artyści, którzy zagrają i zaśpiewają na wspólnym koncercie.

LINK DO ZBIÓRKI ZNAJDZIESZ TUTAJ!

Na scenie warszawskiej Stodoły wystąpią artyści polskiej sceny muzycznej, w tym trenerzy, uczestnicy "The Voice of Poland" oraz "The Voice Kids"! Specjalnie dla Mai tego wieczoru zagrają m. in.: Michał Szpak, Maria Sadowska, Aleksander Milwiw-Baron, Roksana Węgiel, Marta Gałuszewska, Marcin Sójka, Michał Szczygieł, Alicja Szemplińska, Anika Dąbrowska, Zuza Jabłońska, Tadeusz Seibert, Sonia Michalczuk, Natalia Zastępa, Kuba Dąbrowski, 4Dreamers, Adam Kubera i Izabela Szafrańska.

Krzywiący się kręgosłup dokonuje dzieła zniszczenia, a choroba postępuje. Naciska na płuca i inne narządy wewnętrzne, po prostu je miażdżąc. Maja całe dnie spędza przykuta do łóżka. Dobija ją ból i niemoc. Chciałaby móc znowu pracować, pomagać potrzebującym, dawać ludziom przyjemność ze słuchania jej głosu.

Jedynym ratunkiem dla finalistki "The Voice of Poland" jest kolejna operacja - stabilizacja i resekcja kręgosłupa. Lekarze w Polsce nie chcą się jej podjąć, dlatego konieczna jest pomoc zagranicznych specjalistów: "Jest jeden lekarz, który jest w stanie mi pomóc i podejmie się operacji - bardzo skomplikowanej w moim przypadku. Nie jest to lekarz z Polski, ponieważ lekarze z Polski nie są w stanie mi pomóc, bym mogła normalnie funkcjonować, kiedykolwiek móc mieć dzieci i śpiewać przez wiele lat" - opowiada Kapłon.

"Operacja w Nowym Jorku to moja jedyna szansa na normalne życie. Moje zdrowie wyceniono na ponad 5 milionów złotych" - pisze finalistka "The Voice of Poland".



Maja nie jest w stanie sama sfinansować leczenie. Dlatego kilka tygodni temu na stronie siepomaga.pl uruchomiono specjalna zbiórkę, by uratować jej życie i zebrać środki niezbędne do zrealizowania operacji. Każda, nawet niewielka kwota, będzie dla Mai ogromnym wsparciem i szansą na wygraną walkę z chorobą.