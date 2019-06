Artur Gotz i teledysk "Janusz i Grażyna": Z kim całuje się Michał Wiśniewski?

"Janusz i Grażyna to już nie wygląd, ale stan umysłu" - czytamy w opisie teledysku "Janusz i Grażyna" wokalisty i aktora Artura Gotza. W tytułowej roli męskiej zaprezentował się Michał Wiśniewski, lider grupy Ich Troje.

Artur Gotz prezentuje nowy teledysk AKPA

Artur Gotz zagrał prawie 500 koncertów w Polsce, Europie, USA, Australii i Nowej Zelandii, a jego trzecia płyta z piosenkami z Kabaretu Starszych Panów w elektronicznych aranżacjach okazała się prawdziwym hitem.



W dorobku ma też role w serialach (m.in. "Klan", "Pierwsza miłość", "Na Wspólnej") i filmach ("Wszyscy jesteśmy Chrystusami", "Karol. Człowiek, który został papieżem").

Teraz prezentuje teledysk do piosenki "Janusz i Grażyna", która zapowiada jego nowy album.

Autorem nagrania (muzyka, tekst - sprawdź!) jest Igor Jaszczuk, który pisał dla m.in. Violetty Villas, Haliny Frąckowiak, Golec uOrkiestra, Stachursky'ego, Michała Wiśniewskiego i grupy Leszcze.

Scenariuszem i reżyserią teledysku zajął się Maciej Archon Michalski, reżyser, który zrealizował trzy fabuły m.in. "Kanadyjskie sukienki" z Ewą Kasprzyk i Anną Seniuk, a także ponad 90 teledysków m.in. dla Justyny Steczkowskiej, Anity Lipnickiej i De Mono.

'"Janusz i Grażyna' to piosenka z przymrużeniem oka, nikogo nie wyśmiewa, a do wszystkich się uśmiecha. Utrzymana w klimacie vintage-popowym. Historia klipu jest oparta na kontrze do tekstu i piosenki. Typowy Janusz i Grażyna przedstawieni są bowiem jako para niczym z 'Vogue'a'. Zjawisko Januszów i Grażyn ewoluuje i zmienia swoje wierzchnie okrycie. Analogie można znaleźć w disco polo, które przebojem wdarło się do mainstreamu rozrywki" - czytamy.

W rolę Janusza wcielił się Michał Wiśniewski, lider grupy Ich Troje, a Grażynę zagrała aktorka Sabina Michalska (m.in. "Kanadyjskie sukienki").