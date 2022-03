Artem Fesko wygrał ukraiński "Mam talent". Teraz ucieka przed wojną

Artem Fesko to zwycięzca 10. edycji programu "Ukraina ma talent". 14-latek jest obdarzonych pięknym głosem, którym szybko podbił serca publiczności. Wybuch wojny w Ukrainie zmusił go do ucieczki z kraju.

Artem Fesko wygrał 10. edycję "Ukraina ma talent" /Tadeusz Wypych / Reporter