Ariana Grande zdradziła datę premiery płyty "Thank U, Next"

Fani, którzy z niecierpliwością wypatrywali daty premiery najnowszej płyty Ariany Grande "Thank U, Next" mogą już być spokojni. Album trafi do sprzedaży 8 lutego.

Ariana Grande w końcu ogłosiła datę premiery płyty "Thank U, Next" /Michael Kovac /Getty Images

Tuż przed Walentynkami, 8 lutego ukaże się najnowszy, wyczekiwany przez fanów album Ariany Grande "Thank U, Next". Już teraz promujące go single - utwór tytułowy, "7 Rings" (posłuchaj!) i "Imagine" (posłuchaj!) biją rekordy słuchalności, a "Thank U, Next" na wiele tygodni podbił światowe listy przebojów.



Clip Ariana Grande thank u, next

Ostatnia płyta Grande "Sweetener" ukazała się w sierpniu 2018 roku. Po ciężkim czasie, który przeżyła w zeszłym roku, kiedy zmarł jej były chłopak - raper Mac Miller, a później zerwała zaręczyny z ówczesnym partnerem - komikiem Petem Davidsonem, artystka oddała się intensywnej pracy. Jej owocem jest płyta "Thank U, Next" na którą złoży się 12 utworów.



Płyta Grande od samego początku wzbudzała wiele emocji, ale też kontrowersji. Ostatnio, kiedy artystka opublikowała utwór "7 Rngs" raperka Princess Nokia zarzuciła jej plagiat. Według niej fragmenty przeboju Grande do złudzenia przypominają jej utwór "Mine" (posłuchaj!) z debiutanckiej płyty "1992". Ariana Grande nie odniosła się jeszcze do tego oskarżenia.

Wideo Ariana Grande i Pete Davidson zerwali zaręczyny! Para postanowiła się rozstać (Cover Video/x-news)

Przypomnijmy, że wokalistka 9 września zaśpiewa w Tauron Arenie Kraków - będzie to jej pierwszy występ w Polsce.



Oto szczegóły płyty "Thank U, Next":

1. "imagine"

2. "needy"

3. "NASA"

4. "bloodline"

5. "fake smile"

6. "bad idea"

7. "make up"

8. "ghostin"

9. "in my head"

10. "7 rings"

11. "thank u, next"

12. "break up with your girlfriend, I’m bored".