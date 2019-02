Ariana Grande w miłosnym trójkącie. Zobacz klip "break up with your girlfriend, i'm bored"

Ponad 55 milionów wyświetleń w niecały tydzień zdobył nowy teledysk Ariany Grande "break up with your girlfriend, i'm bored".

Ariana Grande promuje piąty album kolejnym klipem /Mike Coppola /Getty Images

Nakręcony przez Hannah Lux Davis teledysk do utworu "break up with your girlfriend, i’m bored" promuje piąty album Ariany Grande "Thank U, Next".

W klipie wystąpiła modelka Ariel Yasmine, a jej udział w teledysku został zwieńczony pocałunkiem z wokalistką w basenie, co wywołało mnóstwo komentarzy na temat orientacji seksualnej gwiazdy.

Przypomnijmy, że w 2018 roku Ariana Grande zerwała zaręczyny z Pete'em Davidsonem. Stało się to krótko po śmierci byłego partnera wokalistki, Maca Millera. Na początku 2019 roku piosenkarka ogłosiła, że nie ma na razie zamiaru szukać miłości i woli skupić się na pracy.

Album "Thank U, Next", oprócz piosenki tytułowej promowały również utwory "Imagine" i "7 Rings".

Przypomnijmy, że 9 września Ariana Grande po raz pierwszy wystąpi przed polską publicznością. Koncert obędzie się w krakowskiej Tauron Arenie.



Zobacz klip "break up with your girlfriend, i’m bored":



Clip Ariana Grande break up with your girlfriend, i'm bored