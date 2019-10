Ariana Grande robi sobie przerwę od muzyki? "Jetem wyczerpana"

Ariana Grande przez ostatnie dwa lata dosyć intensywnie pracowała. Wygląda na to, że gwiazda zaczęła odczuwać dotkliwe skutki płynące z przemęczenia. W serii wpisów na Twitterze wyraźnie zasugerowała fanom, że ma zamiar zrobić sobie przerwę od muzyki.

Ariana Grande robi sobie przerwę od muzyki /Stuart C. Wilson /Getty Images

Ariana Grande przeszła przez bardzo trudny i pracowity czas. W 2017 roku po zamachu w Manchesterze gwiazda opowiadała o swoich zmaganiach z zespołem stresu pourazowego. Później musiała zmagać się też z trudnymi emocjami po śmierci byłego chłopaka Maca Millera.



Wokalistka nie odpuszczała jednak w pracy. W 2018 roku wydała album "Sweetener", po czym w tym roku, nagrała dobrze przyjętą płytę "Thank U, Next". Poza tym, Grande wypuściła też serię singli, które nie znalazły się na żadnej z płyt oraz odbyła dużą trasę koncertową "The Sweetener World Tour".



Ostatnim z projektów muzycznych, w którym wzięła udział, to nagranie oficjalnego soundtracku do filmu "Aniołki Charliego". Do sieci trafił promujący go utwór "Don't Call Me Angel", którym obok Grande słyszymy Miley Cyrus i Lanę Del Rey.



Wygląda na to, że wszystkie te działania wyczerpały gwiazdę, która planuje teraz odpocząć od pracy. Grande zareagowała ostatnio na komentarz jednego z fanów na Twitterze. Zapytana o to, kiedy będzie premiera wyczekiwanego soundtracku do "Aniołków Charliego", odpisała:



"Przysięgam, że skończyłam. Zostawię was samych po premierze soundtracku, potrzebuję cholernej drzemki".



Na Twitterze wokalistki jeden z fanów umieścił też grafikę opatrzoną opisem: "Ja chcący, żebyś odpoczęła vs. Ja nie chcący, żebyś nas opuszczała". Również na to Grande nie pozostała obojętna i zamieściła utrzymaną w równie żartobliwym tonie grafikę z komentarzem:



"Ja czująca się zbyt wyeksponowana i wykończona vs. Ja czująca się pełna inspiracji i kochająca to, co robię".

Na zakończenie, w ostatnim wpisie Ariana Grande napisała już dosyć wprost, że myśli o dłuższej przerwie od muzyki.



"Bardzo was kocham. Cieszcie się remixem 'Good as hell'. Obiecuję, że po premierze soundtracku w przyszłym tygodniu zostawiam was na trochę samych. Kocham was".



