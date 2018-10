Ariana Grande potwierdza plotki. Wokalistka robi przerwę od muzyki

Ariana Grande w mediach społecznościowych potwierdziła, że w najbliższym czasie planuje kolejną przerwę od muzyki. "Przechodzę przez piekło" – napisała.

Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach, krótko po śmierci byłego chłopaka Ariany Grande - Maca Millera (raper zmarł 8 września) - w mediach pojawiły się sprzeczne doniesienia na temat kariery wokalistki.

Jeszcze pod koniec września wokalistka pisała na Twitterze, że nie jest pewna, czy wyruszy w trasę promującą jej czwarty album studyjny "Sweetener".

"Nie mogę wysiedzieć w miejscu. Dziś chcę podróżować. Wczoraj chciałam zostać w domu już na zawsze. Dziś znów chcę koncertować. To wszystko jest zmienne, ale pracuję nad tym" - odpowiadała jednej z fanek.

"Nigdy tego nie żałowałam. Najpiękniejsze chwile mam z wami i na scenie. Myślę tylko, że to mnóstwo czasu z dala od domu i to mnie przeraża" - tłumaczyła innej fance.



W tym samym czasie w sieci pojawiły się informacje, że Grande rozpoczęła prace nad piątym albumem studyjnym. Miały świadczyć o tym wrzucone przez wokalistkę nagrania ze studia.

Wkrótce jednak wszystkie posty dotyczące ogłoszenia piątej płyty zniknęły z sieci.

Grande udostępniła natomiast teledysk do utworu "breathin", który jednak nie wszystkim przypadł do gustu (jest to bowiem nagranie tańczącej świnki wokalistki i jej chłopaka Pete'a Davidsona).



Pod jednym z negatywnych opinii wokalistka napisała.

"Przechodzę przez piekło i robię wszystko, co w mojej mocy by przeć do przodu" - napisała. Pod jednym z postów profilu PopCrave dodała natomiast: "Robię przerwę, aby zadbać nieco o siebie".