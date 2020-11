Ariana Grande o seksie. O czym jest piosenka "34+35"? (nowy teledysk)

Nowa płyta Ariany Grande "Positions" podbiła sieć. Spore zamieszanie wywołała również jedna z piosenek na albumie - "34+35" - w której wokalistka opisuje swoje życie seksualne. Do kontrowersyjnego numeru zrealizowano również teledysk, który w ciągu niecałej doby obejrzano prawie 10 milionów razy.

Ariana Grande zaskoczyła swoich fanów utworem "34+35" /Kristina Bumphrey/StarPix/REX/Shutterstock /East News

"Positions" to szósty album Ariany Grande, następca wydanego w 2019 "thank u, next". Na album trafiło 14 utworów, w tym duety z Doja Cat, The Weekend i Ty Dolla $ign oraz dwa single: kawałek tytułowy i "34+35".

Reklama

W gronie producentów albumu znaleźli się m.in. Tommy Brown, Peter Lee Johnson, Mr. Franks, Travis Sayles, Murda Beatz, The Rascals i wielu innych. Ariana jest współautorką wszystkich utworów na płycie.

Płyta od dwóch tygodni nie schodzi ze szczytu Billboard 200 i jest najlepiej sprzedającym się wydawnictwem w USA.



Ariana Grande: Kobieta Roku wg "Billboardu" 1 / 8 Ariana Grande otrzymała w tym roku tytuł Kobiety Roku przyznawany przez magazyn "Billboard". W poprzednich latach nagrodą Women In Music obdarowano m.in. Selenę Gomez, Madonnę, Taylor Swift oraz Beyonce. Wyróżnienie to trafia w ręce gwiazd muzyki, które mogą stanowić inspirację dla młodych kobiet. Źródło: Getty Images Autor: Kevin Winter udostępnij

Piosenką, która najbardziej przykuła uwagę słuchaczy była ta o tytule "34+35". Miała ona odnosić się do życia seksualnego 27-letniej gwiazdy. Obecnie wokalistka spotyka się z Daltonem Gomezem.

Na takie intencje piosenkarki wskazuje nie tylko tytuł, ale i tekst piosenki: "Can you stay up all night / Fuck me to the daylight / 34+35 / Can you stay up all night / Fuck me to the daylight /34+35". Pełen tekst znajdziecie na stronie teksciory.pl!

Utwór doczekał się też teledysku w reżyserii Director X (Julien Christian Lutz), w którym Grande wcieliła się w role naukowca i seks-robota. W ciągu kilkunastu godzin teledysk dobił do prawie 10 milionów wyświetleń.

Clip Ariana Grande 34+35

Nie jest to oczywiście pierwszy numer wokalistki, w którym wprost mówi o seksie. Podobną tematykę miał też numer "Side to Side" nagrany z Nicki Minaj.

"Ta cała piosenka jest o ostrej jeździe, która sprawia, że jesteś cały obolały" - tłumaczyła w 2016 roku Grande.

Clip Ariana Grande Side To Side ft. Nicki Minaj