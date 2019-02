Ariana Grande nie wystąpi na gali rozdania Grammy. Co z Taylor Swift, Lady Gagą i BTS?

W niedzielę 10 lutego najważniejsze wydarzenie w branży muzycznej - Grammy 2019. Jest to nie tylko gala rozdania prestiżowych statuetek, ale też show podczas którego prezentują się największe gwiazdy. Okazuje się, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom imprezy nie pojawi się Ariana Grande.

Ariana Grande nie wystąpi podczas show na rozdaniu Grammy 2019 /Kevin Winter /Getty Images

Ariana Grande: "7 Rings" plagiatem? Raperka Princess Nokia oskarża gwiazdę

Ariana Grande podana do sądu. Oskarżono ją o plagiat

Jak się okazało Ariana Grande nie bierze udziału w próbach przed show, który zobaczymy podczas Grammy 2019. Wokalistka podjęła trudną decyzję, że nie zaśpiewa po tym, jak producenci wydarzenia nie zgodzili się, by wykonała swój nowy przebój "7 Rings". Stanowisko to tłumaczone jest tym, że wokół utworu narosło już tyle kontrowersji, że mogłoby to zaszkodzić wizerunkowi Grammy.



Clip Ariana Grande 7 rings

Ariana obraziła się podobno na producentów, spekuluje się nawet, że w ogóle nie pojawi się na gali. Artystka jest w tym roku nominowana w dwóch kategoriach: najlepszy popowy występ wokalny ("God Is a Woman" - posłuchaj piosenki!) i najlepszy popowy album wokalny ("Sweetener").

Przypomnijmy, że tuż po premierze "7 Rings" raperka Princess Nokia oskarżyła Grande o plagiat (sprawdź utwór "Mine"!). Ariana nie odpowiedziała jeszcze na te zarzuty.



Wideo Ariana Grande wycofała się z gali rozdania Grammy (Cover Video/x-news)

Nie wiadomo czy na gali pojawi się również nominowana do nagrody Taylor Swift. Być może artystka zostanie w Londynie, gdzie aktualnie kreci film, i wybierze galę BAFTA Awards, która odbywa się tego samego wieczoru, co Grammy. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że do nagrody BAFTA nominowany jest jej chłopak Joe Alwyn.



Jedno jest natomiast pewne, podczas gali Grammy na pewnie będzie obecna Lady Gaga, która wykona wraz z Bradleyem Cooperem przebój "Shallow" (posłuchaj!) z filmu "Narodziny gwiazdy".



Na gali zaprezentuje się także popularny na świecie południowokoreański boysband BTS.

Wideo BTS (방탄소년단) 'DNA' Official MV