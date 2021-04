Ariana Grande będzie jurorką "The Voice". Zarobi krocie!

Ariana Grande zasiądzie w fotelu trenera amerykańskiej edycji "The Voice". Poinformowała o tym w mediach społecznościowych.

Ariana Grande sprawdzi się w roli trenera? /David Crotty/Patrick McMullan /Getty Images

Ariana Grande potwierdziła, że znalazła się w gronie trenerów amerykańskiego "The Voice".

Zastąpiła w składzie Nicka Jonasa. Obok niej trenerami będą także Kelly Clarkson, John Legend i Blake Shelton.



Na swoim profilu opublikowała zdjęcie na którym pozuje, siedząc na charakterystycznym obrotowym fotelu.

"Niespodzianka! Jestem niesamowicie podekscytowana i zaszczycona, że będę mogła dołączyć do Kelly Clarkson, Johna Legenda i Blake’a Sheltona w następnym, 21 sezonie The Voice! Nick Jonas - będziemy za tobą tęsknić" - napisała pod fotografią.



"Jestem zaszczycona i podekscytowana dołączeniem do rodziny "The Voice"! Już od dawna jestem wielką fanką tego programu. Nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie stanę twarzą w twarz z niesamowitymi trenerami, poznam tych nowych artystów i pomogę przenieść ich kunszt na jeszcze wyższy poziom" - czytamy z kolei w oświadczeniu wokalistki opublikowanym przez telewizję NBC.

Pojawiły się też pierwsze doniesienia na temat wysokości kontraktu gwiazdy. Według "OK! Magazine" piosenkarka za występ w programie dostanie 25 milionów dolarów, czyli około 98 milionów złotych.

Jeśli informacje się potwierdzą, Ariana Grande będzie najlepiej opłacanym trenerem w historii całego programu.



